خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت سخنگوی دولت در پی درگذشت استاد بهرام بیضایی

پیام تسلیت سخنگوی دولت در پی درگذشت استاد بهرام بیضایی
کد خبر : 1733919
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت در پی درگذشت بهرام بیضایی، چهره ماندگار فرهنگ و ادبیات نمایشی ایران، با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سخنگوی دولت به این شرح است:

«هوالباقی

ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم؛ با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

خبر درگذشت فخرِ فرهنگ و استوانه ادبیات نمایشی ایران، استاد بهرام بیضایی، موجب تأثر عمیق و اندوهی ملی گشت.

بیضایی تنها یک نمایشنامه‌نویس و فیلمساز نبود؛ او پژوهنده خستگی‌ناپذیرِ هویت و نگهبانِ واژگان و اساطیر بود. او با قلمی که ریشه در خاکِ کهن و شاخه در افلاکِ اندیشه داشت، زبان فارسی را در عرصه دراماتیک به اوجی نوین رساند و تاریخ و اسطوره را به آینه تمام‌نمای روزگار ما بدل کرد.

میراث او، از کتاب مرجع «نمایش در ایران» تا شاهکارهای ماندگاری چون «مرگ یزدگرد» و «باشو»، بخشی جدایی‌ناپذیر از حافظه جمعی و هویت تمدنی ایرانیان باقی خواهد ماند.

اینجانب، این ضایعه جبران‌ناپذیر را به جامعه فرهنگی و هنری کشور، شاگردان، دوستداران، پژوهشگران و خانواده محترم ایشان، به‌ویژه همسر گرانقدر آن هنرمند عزیز، سرکار خانم مژده شمسایی، تسلیت می‌گویم و برای آن جانِ شیفته، آرامش ابدی مسئلت دارم.

نامش بلند و یادش در جریده 

عالم، جاوید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا