پیام تسلیت سخنگوی دولت در پی درگذشت استاد بهرام بیضایی
سخنگوی دولت در پی درگذشت بهرام بیضایی، چهره ماندگار فرهنگ و ادبیات نمایشی ایران، با صدور پیامی این ضایعه را به جامعه فرهنگی و هنری کشور تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام سخنگوی دولت به این شرح است:
«هوالباقی
ما با آنچه میسازیم ایرانی هستیم؛ با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
خبر درگذشت فخرِ فرهنگ و استوانه ادبیات نمایشی ایران، استاد بهرام بیضایی، موجب تأثر عمیق و اندوهی ملی گشت.
بیضایی تنها یک نمایشنامهنویس و فیلمساز نبود؛ او پژوهنده خستگیناپذیرِ هویت و نگهبانِ واژگان و اساطیر بود. او با قلمی که ریشه در خاکِ کهن و شاخه در افلاکِ اندیشه داشت، زبان فارسی را در عرصه دراماتیک به اوجی نوین رساند و تاریخ و اسطوره را به آینه تمامنمای روزگار ما بدل کرد.
میراث او، از کتاب مرجع «نمایش در ایران» تا شاهکارهای ماندگاری چون «مرگ یزدگرد» و «باشو»، بخشی جداییناپذیر از حافظه جمعی و هویت تمدنی ایرانیان باقی خواهد ماند.
اینجانب، این ضایعه جبرانناپذیر را به جامعه فرهنگی و هنری کشور، شاگردان، دوستداران، پژوهشگران و خانواده محترم ایشان، بهویژه همسر گرانقدر آن هنرمند عزیز، سرکار خانم مژده شمسایی، تسلیت میگویم و برای آن جانِ شیفته، آرامش ابدی مسئلت دارم.
نامش بلند و یادش در جریده
عالم، جاوید.