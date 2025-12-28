دقایقی پیش؛
جلسه علنی امروز مجلس آغاز شد/ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه در دستور کار نمایندگان
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ ) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد
دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۵
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی.
