جلسه علنی امروز مجلس آغاز شد/ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه در دستور کار نمایندگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز ( یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ ) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۵

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی.

