خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی پیش؛

جلسه علنی امروز مجلس آغاز شد/ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی امروز مجلس آغاز شد/ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه در دستور کار نمایندگان
کد خبر : 1733876
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز ( یکشنبه  ۷ دی ۱۴۰۴ ) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۵ نفر از نمایندگان آغاز شد

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۵

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.

 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

 گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی.

گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا