پیام تسلیت شورای اطلاعرسانی دولت
بیضایی یکی از ستونهای سترگ عمارت ادب و فرهنگ ایران بود
شورای اطلاع رسانی دولت در پیام تسلیتی در پی درگذشت کارگردان برجسته کشورمان تصریح کرد: بیضایی یکی از ستونهای سترگ عمارت ادب و فرهنگ ایران بود.
به گزارش ایلنا، شورای اطلاعرسانی دولت با صدور پیامی درگذشت، استاد بهرام بیضایی، کارگردان و فیلمنامهنویس مطرح کشورمان را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام در ادامه آمده است:
«درگذشت هنرمند فرزانه بهرام بیضایی ضایعهای جانکاه برای فرهنگ و هنر ایرانزمین است؛ فقدانی که نهتنها جامعه هنری، بلکه حافظه تاریخی این سرزمین را داغدار کرد.
بهرام بیضایی، یکی از ستونهای سترگ عمارت ادب و فرهنگ ایران بود؛ هنرمندی که ایستاده زیست، مستقل اندیشید و با زبان نمایش و تصویر، روح اسطوره، تاریخ و هویت ایرانی را از دل قرنها بیرون کشید و به زمانه ما پیوند زد.
او افق ساخت، راه گشود و با آفرینشهایی ماندگار، جایگاهی یگانه در فرهنگ معاصر ایران یافت؛ بیتردید نام او در تاریخ ادبیات نمایشی و سینمای ایران برای همیشه خواهد درخشید.
فقدان این چهره کمبدیل مکثی اندوهبار در برابر عظمت میراثی است که همچنان زنده، الهامبخش و راهنما خواهد ماند. آثار او پرچم پرسشگری، هویتخواهی و آزاداندیشی را در سپهر فرهنگ ایران برافراشته نگاه داشته و نسلهای آینده نیز از این سرچشمه سترگ بهرهمند خواهند شد.
شورای اطلاعرسانی دولت، در سوگ این اندیشمند بزرگ، یاد و نامش را گرامی میدارد و برای روح بلندش آرامش جاودان و برای بازماندگان، جامعه هنری و دوستداران فرهنگ ایران، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.»