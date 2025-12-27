خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم‌پناه:

بیضایی، تاریخ و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد

بیضایی، تاریخ و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد
کد خبر : 1733869
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگذشت کارگردان برجسته سینمای ایران، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: صدافسوس از فقدان ⁧بهرام بیضایی⁩ که عمر گرانمایه خود را وقف پاسداشت فرهنگ و هویت ایرانی نمود. هم‌او که تاریخ، اسطوره و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره فوت بهرام بیضایی چهره‌ برجسته فرهنگ و هنر ایران، در شبکه ایکس نوشت:

صدافسوس از فقدان ⁧بهرام بیضایی⁩ که عمر گرانمایه خود را وقف پاسداشت فرهنگ و هویت ایرانی نمود. هم‌او که تاریخ، اسطوره و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد و میراثی گران‌سنگ برای نسل‌های آینده بر جای نهاد. تسلیت به جامعه سینمایی و ادبی ⁧ایران⁩ و خیل دوستدارانش.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا