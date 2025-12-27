قائمپناه:
بیضایی، تاریخ و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد
در پی درگذشت کارگردان برجسته سینمای ایران، معاون اجرایی رئیسجمهور نوشت: صدافسوس از فقدان بهرام بیضایی که عمر گرانمایه خود را وقف پاسداشت فرهنگ و هویت ایرانی نمود. هماو که تاریخ، اسطوره و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور درباره فوت بهرام بیضایی چهره برجسته فرهنگ و هنر ایران، در شبکه ایکس نوشت:
