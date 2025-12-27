بیضایی، تاریخ و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد

صدافسوس از فقدان ⁧بهرام بیضایی⁩ که عمر گرانمایه خود را وقف پاسداشت فرهنگ و هویت ایرانی نمود. هم‌او که تاریخ، اسطوره و ادبیات این مرزوبوم را به زبان هنر بازروایت کرد و میراثی گران‌سنگ برای نسل‌های آینده بر جای نهاد. تسلیت به جامعه سینمایی و ادبی ⁧ایران⁩ و خیل دوستدارانش.