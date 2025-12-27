خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۶ هزار تن کنجاله دامی با دستور قضایی از بندر امام خمینی (ره) ترخیص شد

۱۶ هزار تن کنجاله دامی با دستور قضایی از بندر امام خمینی (ره) ترخیص شد
کد خبر : 1733697
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان بندرامام خمینی (ره) گفت: جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی نگهداری، مانع از ایجاد کمبود کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی می‌شود و این موضوع از مصادیق صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جعفری‌اصل با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از بررسی‌های تخصصی انجام‌شده از سوی اداره استاندارد بندر امام خمینی (ره)، سلامت شانزده هزارو چهارصد تن کنجاله دامی از حیث ایمنی و بهداشت کالا و انطباق با استاندارد‌های فنی در تمامی شاخص‌ها مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به عدم وجود هرگونه مخاطره بهداشتی برای دام و طیور، به پیگیری دادستانی شهرستان و رفع موانع حقوقی و قضایی مجوز ترخیص از بندر این محموله صادر شد.

وی افزود: این اقدام قضایی در شرایطی صورت گرفت که تسریع در تأمین نهاده‌های دامی، نقشی مستقیم و تعیین‌کننده در پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی، کنترل قیمت‌ها و حفظ ثبات بازار دارد و هرگونه تأخیر در ترخیص این‌گونه محموله‌ها می‌تواند منجر به اختلال در امنیت غذایی کشور شود.

دادستان بندرامام خمینی (ره) با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی نگهداری، مانع از ایجاد کمبود کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی می‌شود و این موضوع از مصادیق صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم است.

جعفری‌اصل خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بندرامام خمینی (ره) در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌صورت مستمر فرآیند ترخیص کالا‌های اساسی را رصد و پیگیری می‌کند تا ضمن تسهیل جریان تولید و توزیع، امنیت غذایی و آرامش بازار برای مردم تضمین شود.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر گذشته با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) ۲۸ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ترخیص شد؛ اقدامی که از بروز اختلال در تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن آلومینیوم و تهدید اشتغال بیش از ۲۵۴ هزار نفر جلوگیری کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا