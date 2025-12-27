۱۶ هزار تن کنجاله دامی با دستور قضایی از بندر امام خمینی (ره) ترخیص شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا جعفری‌اصل با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از بررسی‌های تخصصی انجام‌شده از سوی اداره استاندارد بندر امام خمینی (ره)، سلامت شانزده هزارو چهارصد تن کنجاله دامی از حیث ایمنی و بهداشت کالا و انطباق با استاندارد‌های فنی در تمامی شاخص‌ها مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به عدم وجود هرگونه مخاطره بهداشتی برای دام و طیور، به پیگیری دادستانی شهرستان و رفع موانع حقوقی و قضایی مجوز ترخیص از بندر این محموله صادر شد.

وی افزود: این اقدام قضایی در شرایطی صورت گرفت که تسریع در تأمین نهاده‌های دامی، نقشی مستقیم و تعیین‌کننده در پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی، کنترل قیمت‌ها و حفظ ثبات بازار دارد و هرگونه تأخیر در ترخیص این‌گونه محموله‌ها می‌تواند منجر به اختلال در امنیت غذایی کشور شود.

دادستان بندرامام خمینی (ره) با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی تصریح کرد: جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی نگهداری، مانع از ایجاد کمبود کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی می‌شود و این موضوع از مصادیق صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم است.

جعفری‌اصل خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بندرامام خمینی (ره) در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌صورت مستمر فرآیند ترخیص کالا‌های اساسی را رصد و پیگیری می‌کند تا ضمن تسهیل جریان تولید و توزیع، امنیت غذایی و آرامش بازار برای مردم تضمین شود.

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر گذشته با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) ۲۸ هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ترخیص شد؛ اقدامی که از بروز اختلال در تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن آلومینیوم و تهدید اشتغال بیش از ۲۵۴ هزار نفر جلوگیری کرد.

انتهای پیام/