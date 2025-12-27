صادقی مقدم:
برنامهریزی راهبردی برای انتخابات ۱۴۰۷ آغاز شده است
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، با اعلام آمادگی کامل این شورا برای نظارت بر انتخاباتهای میاندورهای سال آینده، از برنامهریزی راهبردی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷ خبر داد و تأکید کرد برگزاری انتخابات تمامالکترونیکی در صورت تأمین امنیت، سلامت و سهولت مشارکت مردم، امکانپذیر خواهد بود.
به گزارش ایلنا، محمدحسن صادقیمقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در همایش هیئتهای نظارت استانها و شهرستانهایی که در انتخاباتهای میاندورهای سال آینده، مسئولیت نظارت برعهده دارند، با تبریک ماه رجب ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران، ابراز امیدواری کرد که همگی از برکات و فیوضات این ماه مبارک بهرهمند شوند. شبکه عظیم و منسجم و مردمی ناظران شورای نگهبان با احساس مسئولیت و استقلال کامل و همکاری نزدیک با وزارت کشور به تکالیف قانونی خود عمل خواهند کرد. شورای نگهبان ضمن آمادگی کامل برای نظارت بر انتخاباتهای میاندورهای سال آینده، برای نظارت بر انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۷ نیز در حال برنامهریزی و طراحیهای راهبردی است.