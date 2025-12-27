خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستخط منتشرنشده سردار سلیمانی رونمایی می‌شود

دستخط منتشرنشده سردار سلیمانی رونمایی می‌شود
کد خبر : 1733694
لینک کوتاه کپی شد.

دستخط منتشرنشده‌ای از شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، سیدالشهدای محور مقاومت، فردا یکشنبه ۷ دی در تهران رونمایی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دستخط منتشرنشده‌ای از سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، سیدالشهدای محور مقاومت، یکشنبه ۷ دی رونمایی خواهد شد.

این سند مکتوب، بخش‌هایی کمتر دیده‌شده از اندیشه، نگاه و دغدغه‌های این شهید والامقام را بازتاب می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان اثری فرهنگی و تاریخی، مورد توجه پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت قرار گیرد.

رونمایی از این سند در راستای صیانت از میراث مکتوب شهدا و خانواده‌های آنان و با هدف تبیین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی انجام می‌شود. پیش از این چندین نسخه از دستخط سردار سلیمانی، در موضوعات مختلف رونمایی شده بود. این مراسم با حضور فرماندهان سپاه، خانواده‌های شهدا و با مشارکت اداره ایثارگران ستاد کل نیرو‌های مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا