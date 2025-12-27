دستخط منتشرنشده سردار سلیمانی رونمایی میشود
دستخط منتشرنشدهای از شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی، سیدالشهدای محور مقاومت، فردا یکشنبه ۷ دی در تهران رونمایی خواهد شد.
این سند مکتوب، بخشهایی کمتر دیدهشده از اندیشه، نگاه و دغدغههای این شهید والامقام را بازتاب میدهد و میتواند بهعنوان اثری فرهنگی و تاریخی، مورد توجه پژوهشگران و علاقهمندان به فرهنگ ایثار و شهادت قرار گیرد.
رونمایی از این سند در راستای صیانت از میراث مکتوب شهدا و خانوادههای آنان و با هدف تبیین ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی انجام میشود. پیش از این چندین نسخه از دستخط سردار سلیمانی، در موضوعات مختلف رونمایی شده بود. این مراسم با حضور فرماندهان سپاه، خانوادههای شهدا و با مشارکت اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی برگزار خواهد شد.