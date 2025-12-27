گودرزی خبر داد:
دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس/ بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵/ سوال نماینده مینودشت از وزیر اقتصاد
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در تشریح جلسات علنی هفته آینده مجلس گفت: سوال از وزیر اقتصاد و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه در دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ۷، سهشنبه ۹ و چهارشنبه ۱۰ دی ماه را تشریح کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.
- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
- طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها.
- گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی.
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری.
- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها.
- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون مکه مکرمه در مورد دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد.
- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.
- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده.
- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی.
- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها.
- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی.
- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز.
- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر.
- گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
- دو سوال سید نجیب حسینی نماینده محترم مینودشت گالیکش از وزیر اقتصاد.