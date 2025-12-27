دستور کار جلسات علنی هفته جاری مجلس/ بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵/ سوال نماینده مینودشت از وزیر اقتصاد

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه ۷، سه‌شنبه ۹ و چهارشنبه ۱۰ دی ماه را تشریح کرد که جزئیات آن به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی.

- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

- طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها.

- گزارش کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد: طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری.

- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها.

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون مکه مکرمه در مورد دولتهای عضو سازمان همکاری اسلامی در همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی.

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده.

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی.

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمانهای مالیاتی.

- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه های فعالان اقتصادی مجاز.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر.

- گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

- دو سوال سید نجیب حسینی نماینده محترم مینودشت گالیکش از وزیر اقتصاد.

انتهای پیام/