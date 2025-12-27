به گزارش ایلنا، علی مدنی‌زاده به وضعیت معیشتی و اقتصادی این روزهای مردم اشاره کرد و گفت: اولویت دولت موضوع معیشت مردم بوده و هست و تلاش می شود که چه در خصوص همه مردم و همینطور کارکنان و بازنشستگان این مسئله مد نظر قرار گرفته شود، امیدواریم که بتوانیم یک تغییری را در این زمینه داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ چه تدابیری برای بهبود وضعیت معیشتی اتخاذه شده افزود: با توجه به تاکیدات همه ارکان اقتصادی دولت و همینطور شخص ریاست جمهوری در خصوص حفاظت از معیشت مردم به طور خاص موضوع طرح کالا برگ در دستور کار است که به عنوان یک چتر حمایتی برای همه مردم دارد لحاظ می شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا مردم تلاش های شما را در سفره های خود لمس نمی کنند بیان کرد: طرح های تحولی برای بهبود وضعیت اقتصادی در دستور کار است و به دلیل اینکه هنوز طرحها بطور کامل شروع و اجرایی نشده، در معیشت مردم ملموس نیست، امیدوارم بعد از اجرا، تاثیرات ملموس در ارتقا معیشت داشته باشد.

