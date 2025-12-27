خبرگزاری کار ایران
پاک‌نژاد:

درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۵ قابلیت تحقق دارد

درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۵ قابلیت تحقق دارد
وزیر نفت با تأکید بر نقش واقعی‌سازی درآمدهای نفتی در کاهش فشار تورمی گفت: ارقام مربوط به درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تنظیم شده که قابلیت تحقق داشته و می‌تواند در کنار سازوکارهای مشخص، به بهبود معیشت مردم کمک کند.

به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد با اشاره به میزان درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تاثیر واقعی‌سازی این درآمدها در کاهش تورم گفت:هم دستگاه‌های اجرایی و هم همکاران ما در مجلس شورای اسلامی تمام همّ و غم خود را بر این گذاشته‌اند که معیشت مردم در بهترین شرایط ممکن تأمین شود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد.

وی تاکید کرد:البته این هدف دارای چارچوب‌ها و سازوکارهای مشخصی است که در نشست‌ها و جلسات کارشناسی به‌دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وزیر نفت با تأکید بر واقع‌بینانه بودن ارقام بودجه‌ای تصریح کرد:درآمدهای نفتی در لایحه بودجه به نحوی تعریف شده که ان شاءالله قابل تحقق خواهد بود.

پاک‌نژاد خاطرنشان کرد: پس از نهایی‌شدن مباحث و تصمیمات، جزئیات مربوط به درآمدهای نفتی و آثار آن بر بودجه و معیشت مردم به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

