به گزارش ایلنا، مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی نسبت به عدم ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سامان دادن به سینمای خانگی موضع گرفت و به رئیس جمهور تذکر داد.

در تذکر این نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهور آمده است؛

«امروزه رسانه‌های خانگی پربیننده‌ترین رسانه‌ها هستند و تاثیر انکارناپذیری بر فرهنگ و عادات و رفتار افراد جامعه و خانواده و تغییر سبک زندگی دارند؛ در حالی که سینمای خانگی افسار گسیخته و چهارنعل از فرهنگ ایرانی-اسلامی دور و در فرهنگ مبتذل غرب غرق می‌شود، ضوابط و سیاست‌های سینمای خانگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران شهید رئیسی پس از بازنگری در دولت جنابعالی همچنان ابلاغ نشده و زمان به‌سرعت به ضرر خانواده‌های ایرانی می‌گذرد.

سینمای خانگی بدون کمترین نظارتی مملو از فساد شده است. جوان در سینمای خانگی غالباً بی‌هدف و باروزمرگی‌های سیگار، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی، قمار، ازدواج سفید، روابط بی‌ضابطه و آسان دختران و پسران، عشق‌های مثلثی، خشونت، بی‌احترامی به پدرومادر و ... نشان داده می‌شود. در فیلم «شغال» که یکی از دهها فیلم مبتذل خانگی است، همه این مصادیق بدون استثناء مشاهده می‌شود.

چنان که حتی قرار نیست که ذره، ذره نمادهای ضد فرهنگی را در فیلم‌ها به خورد ملت دهند؛ بلکه همه هرآنچه که فرهنگ عفن غربی وجود دارد، را یکجا در این مجموعه‌های سینمای خانگی تزریق می‌کنند.

جناب آقای رئیس جمهور! معطل ماندن ضوابط و سیاست‌های سینمای خانگی در دفتر شما قابل توجیه نیست و قطعا در مقابل همان نهج‌البلاغه‌ای که با آن محشور بوده‌اید، به‌شدت پاسخگو خواهید بود.

لذا اکیداً توصیه می‌کنیم به سرعت ضمن رعایت قوّت سیاست‌ها و ضوابط مورد اشاره در مصون‌سازی فرهنگ و خانواده از ابتذال، فحشا و منکرات، آن را ابلاغ و اجرایش را با جدیت پی‌گیری کنید.

