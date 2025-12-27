خبرگزاری کار ایران
پورمحمدی خبر داد؛

افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده بیش از ۳۰ درصد خواهد بود

کد خبر : 1733643
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بازنشستگان در بودجه سال آینده اعلام کرد: مجموع افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها و همچنین لحاظ منابع اختصاص‌یافته برای متناسب‌سازی، باعث می‌شود رشد حقوق بازنشستگان به بیش از ۳۰ درصد برسد.

به گزارش ایلنا، سید حمید پور محمدی  با اشاره به اعمال شفافیت در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: بودجه سه رکن اساسی دارد. نخست، عدالت اجتماعی؛ به این معنا که بودجه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که اقشار ضعیف و افرادی که بیشترین فشار گرانی را تحمل می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند. رکن دوم، جلوگیری از افزایش شدید تورم است و رکن سوم نیز ایجاد تحرک در حوزه تولید و اشتغال از طریق ابتکارات پیش‌بینی‌شده در بودجه است. بنابراین ما بر اساس این سه اصل مباحث بودجه را پیش خواهیم برد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی دهک‌بندی فعلی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و انعکاس آن در بودجه سالیانه گفت: این موضوع برای شناسایی بهتر افراد مشمول است. بنابراین هر روشی که به شفافیت بیانجامد دولت از آن استقبال خواهد کرد. طبیعتا ما باید همه بانک‌های اطلاعاتی را به هم متصل کنیم. از سویی دیگر دهک بندی یک وحی منزل نیست و می توان به کمک ابزارهای مختلف اقشار ضیعف را بهتر شناسایی کرد.

پورمحمدی درباره اظهارنظرها مبنی بر افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان گفت: کل منابعی که برای بازنشستگان در بودجه لحاظ کردیم در یک مورد؛ ۲۰ درصد برای افزایش حقوق و مورد دوم؛ رقمی است که باید در قالب متناسب سازی لحاظ شود. بنابراین جمع این دو رقم، افزایش حقوق بازنشستگان را به بیش از ۳۰ درصد می‌رساند. 

