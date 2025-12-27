خبرگزاری کار ایران
امینی رئیس ستاد انتخابات شوراهای حزب اعتماد ملی شد

امینی رئیس ستاد انتخابات شوراهای حزب اعتماد ملی شد
دبیر کل حزب اعتماد ملی، سید ابراهیم امینی را به سمت رئیس ستاد انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای این حزب منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، با حکم الیاس حضرتی، دبیر کل حزب اعتماد ملی، سید ابراهیم امینی به سمت رئیس ستاد انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای این حزب منصوب شد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، همزمان با انتخابات‌های میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

 

