به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۶ تا ۱۰ دی‌ماه) به شرح زیر اعلام شد.

- جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی و معاونت حقوقی قوه قضائیه به منظور بررسی مواد ارجاعی از صحن مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه

- بررسی پیشنهادهای معاونت حقوقی درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

- ادامه بررسی لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی

- بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

