خبرگزاری کار ایران
در دستورکار هفته جاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد؛

نشست مشترک کمیسیون قضایی و معاونت‌حقوقی قوه قضائیه برای بررسی احکام مهریه

نشست مشترک کمیسیون قضایی و معاونت‌حقوقی قوه قضائیه برای بررسی احکام مهریه
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفته جاری به منظور بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه نشستی مشترک با معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار می کند.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۶ تا ۱۰ دی‌ماه) به شرح زیر اعلام شد.

-  جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی و معاونت حقوقی قوه قضائیه به منظور بررسی مواد ارجاعی از صحن مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه

- بررسی پیشنهادهای معاونت حقوقی درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

- ادامه بررسی لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی

- بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

