در دستورکار هفته جاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد؛
نشست مشترک کمیسیون قضایی و معاونتحقوقی قوه قضائیه برای بررسی احکام مهریه
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفته جاری به منظور بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه نشستی مشترک با معاونت حقوقی قوه قضائیه برگزار می کند.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۶ تا ۱۰ دیماه) به شرح زیر اعلام شد.
- جلسه مشترک کمیسیون حقوقی و قضایی و معاونت حقوقی قوه قضائیه به منظور بررسی مواد ارجاعی از صحن مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه
- بررسی پیشنهادهای معاونت حقوقی درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
- ادامه بررسی لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی
- بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.