طی هفته جاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید؛
بررسی اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور دستگاههای اقتصادی
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، این هفته ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) را با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای اقتصادی در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در جلسه این هفته خود ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را دنبال میکند.
بر اساس دستورکار اعلامشده، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاقهای ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این نشست حضور خواهند داشت.
همچنین اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید در ادامه برنامههای کاری خود، بازدید میدانی از یکی از مجموعههای مرتبط با حوزه تولید را در دستور کار دارند.
گفتنی است طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با هدف ارتقای فرآیند خصوصیسازی، تقویت نظارت و حمایت مؤثرتر از تولید ملی در حال بررسی در این کمیسیون است.