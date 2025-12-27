بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون اقتصادی

به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روزهای ( شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ) هفته جاری برگزار می شود که دستور کار آن به شرح ذیل است:

بررسی اثرات لایحه بودجه بر سرمایه‌گذاری تولید و صادرات با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک،بورس) صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع معادن، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

نشست اعضای گروه دوستی ایران و روسیه با حضور رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه.

بررسی احکام، الزامات و جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

بررسی احکام الزامات و جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان( به ویژه مصرف، سرمایه‌گذاری خصوصی سازی، بازار سرمایه و رشد اقتصادی و تورم) با حضور سازمان برنامه و بودجه.

کارگروه اصلاح ساختار دولت و ساماندهی شرکت‌های دولتی: ادامه بررسی ساماندهی شرکت‌های دولتی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

ارائه گزارش و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی.

دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سوالات آقایان کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر،سردشت و میرآباد (۲ فقره)، سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر،علیرضا نساری نماینده مردم نهاوند، فتح الله حسینی نماینده مردم قصری شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب (۲ فقره)، سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت گالی کش و کلاله و مراوه تپه،حسین صمصامی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس،رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه جوانرود ثلاث باباجانی و روانسر،محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر،محمد کعب امیر نماینده مردم شوش و کرخه (۲فقره)، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات،جلیل مختار نماینده مردم آبادان،سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد،هوشنگ هادیان‌پور نماینده مردم شازند (۴ فقره).

