طی هفته جاری انجام می شود؛
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در کمیسیون اقتصادی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور طی هفته جاری در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روزهای ( شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه ) هفته جاری برگزار می شود که دستور کار آن به شرح ذیل است:
بررسی اثرات لایحه بودجه بر سرمایهگذاری تولید و صادرات با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک،بورس) صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع معادن، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
نشست اعضای گروه دوستی ایران و روسیه با حضور رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه.
بررسی احکام، الزامات و جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
بررسی احکام الزامات و جداول کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ارزیابی آثار آن بر متغیرهای اقتصادی کلان( به ویژه مصرف، سرمایهگذاری خصوصی سازی، بازار سرمایه و رشد اقتصادی و تورم) با حضور سازمان برنامه و بودجه.
کارگروه اصلاح ساختار دولت و ساماندهی شرکتهای دولتی: ادامه بررسی ساماندهی شرکتهای دولتی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
ارائه گزارش و بررسی متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی.
دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به سوالات آقایان کمال حسینپور نماینده مردم پیرانشهر،سردشت و میرآباد (۲ فقره)، سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر،علیرضا نساری نماینده مردم نهاوند، فتح الله حسینی نماینده مردم قصری شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب (۲ فقره)، سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت گالی کش و کلاله و مراوه تپه،حسین صمصامی نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس،رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه جوانرود ثلاث باباجانی و روانسر،محمد معتمدی زاده نماینده مردم سیرجان و بردسیر،محمد کعب امیر نماینده مردم شوش و کرخه (۲فقره)، میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات،جلیل مختار نماینده مردم آبادان،سید محمد پاکمهر نماینده مردم بجنورد،هوشنگ هادیانپور نماینده مردم شازند (۴ فقره).