بررسی بودجه ۵ وزارتخانه‌ در کمیسیون صنایع و معادن

به گزارش ایلنا، نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هفته (روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ۷، ۸ و ۹ دی ماه) برگزار خواهد شد.

دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

-بررسی عملکرد و میزان تخصیص قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مقایسه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی

-بررسی عملکرد و میزان تخصیص قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مقایسه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌های تابعه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی

-بررسی عملکرد و میزان تخصیص قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مقایسه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت نفت (حوزه پتروشیمی) و سازمان‌های تابعه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی

-بررسی عملکرد میزان تخصیص قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مقایسه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی

-بررسی عملکرد و میزان تخصیص قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مقایسه و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور مرتبط با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (در حوزه صنایع دستی) و سازمان‌های تابعه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات اسلامی قم و اتاق بازرگانی

-تشکیل نشست کارگروه به منظور ادامه بررسی طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکت‌های آب معدنی و صنایع آب پایه با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه

-تشکیل نشست کارگروه به منظور ادامه بررسی طرح به کارگیری بازنشستگان در واحدهای تولیدی و اقتصادی با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه

-تشکیل نشست کارگروه به منظور بررسی میزان اثربخشی قیمت‌گذاری دستوری خودرو در صنعت خودروسازی، حذف واسطه و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

-بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان جهت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه پتروشیمی جم

-تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز

-بررسی مصوبات بازدید اخیر کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان کرمانشاه با حضور مسئولان دستگاهی اجرایی مربوطه

-همچنین کمیته معادن به منظور بررسی برنامه و راهبرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه زنجیره فولاد کشور و کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی به منظور ادامه بررسی مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید، مصرف و مدیریت منابع آبی کشور نیز تشکیل جلسه خواهند داد.

