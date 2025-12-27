در نشست هفته جاری صورت می گیرد؛
رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون برنامه و بودجه
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هفته پیش رو رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (ماده واحده، شامل الزامات منابع و مصارف، جداول کلان و تفصیلی و برنامه های اجرایی) را در دستور کار دارند.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در هفته پیش رو برگزار می شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:
یکشنبه :
رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (ماده واحده، شامل الزامات منابع و مصارف، جداول کلان و تفصیلی و برنامه های اجرایی)
سه شنبه :
ادامه بررسی طرح حذف (تبصره ۱) بند ب (ماده۵۷ )قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
رسیدگی به الزامات، ردیف ها و جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.