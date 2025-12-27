خبرگزاری کار ایران
در نشست هفته جاری صورت می گیرد؛

رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون برنامه و بودجه

کد خبر : 1733402
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در هفته پیش رو رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (ماده واحده، شامل الزامات منابع و مصارف، جداول کلان و تفصیلی و برنامه های اجرایی) را در دستور کار دارند.

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در هفته پیش رو برگزار می شود. دستور جلسات این کمیسیون به شرح زیر است:

یکشنبه :

رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور (ماده واحده، شامل الزامات منابع و مصارف، جداول کلان و تفصیلی و برنامه های اجرایی)

سه شنبه :

ادامه بررسی طرح حذف (تبصره ۱) بند ب (ماده۵۷ )قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

رسیدگی به الزامات، ردیف ها و جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.

انتهای پیام/
