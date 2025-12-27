به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و کارکنان وظیفه مسیحی نیروی هوایی ارتش که به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) و سال نو میلادی انجام شد، با اشاره به وحدت ملی و همبستگی ادیان الهی موجود در ایران، اظهار کرد: دفاع از میهن، خانواده و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است.

وی با یادآوری اشتراکات موجود میان ادیان الهی با بیان اینکه فرقی نمی‌کند مسلمان باشیم یا مسیحی، همه ما باید در برابر تهدیدات و تجاوز دشمن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم بیگانگان به حریم کشور و خانواده‌های ما تعرض کنند بیان کرد: حضرت عیسی مسیح(ع) و پیامبر خاتم، حضرت محمد(ص)، همواره بر ایستادگی در برابر تجاوز و دفاع از وطن و خانواده تأکید داشته‌اند و این آموزه‌ها، پایه‌های مشترک اعتقادی ما را شکل می‌دهد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه حضرت مسیح(ع) برای مسلمانان نیز جایگاهی والا و محترم دارد، گفت: میلاد حضرت مسیح(ع) برای ما روزی مبارک است، چرا که پیروان این آیین، موحد، دارای پیامبر الهی، شریعت و کتاب آسمانی هستند.

وی همچنین در خاتمه، اظهار کرد: امیدواریم سربازان پس از پایان دوران خدمت، خاطره‌ای خوش از نیروی هوایی ارتش با خود داشته باشند و در آینده، در هر جایگاه و تخصصی که قرار می‌گیرند، منش، فرهنگ و ارزش‌های این نیرو را در جامعه ترویج دهند.

شهدای مسیحی؛ نشانگر عمق پیوند ارامنه با ایران اسلامی

آرا شاوردیان، نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) و سال نو میلادی گفت: از طرف ارامنه ایران اعلام می‌کنم که ما همواره حامی ملت ایران و دوستدار این آب و خاک و سرزمین هستیم. ما در همین کشور متولد شده‌ایم، در همین سرزمین زندگی کرده‌ایم و اگر لازم باشد، در همین خاک نیز شهید خواهیم شد.

وی متذکر شد: در میان اقلیت‌های دینی، مسیحیان ارمنی در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله بیشترین تعداد شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده عمق پیوند جامعه ارامنه با ایران اسلامی است.

در پایان این مراسم، با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش، از نماینده ارامنه تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از سربازان وظیفه مسیحی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

