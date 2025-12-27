خبرگزاری کار ایران
فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با کارکنان وظیفه مسیحی:

دفاع از میهن و ایستادگی در برابر تهدیدات وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان است

فرمانده نیروی هوایی ارتش به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) و آغار سال نو میلادی با کارکنان وظیفه مسیحی این نیرو دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آرا شاوردیان نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی و کارکنان وظیفه مسیحی نیروی هوایی ارتش که به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) و سال نو میلادی انجام شد، با اشاره به وحدت ملی و همبستگی ادیان الهی موجود در ایران، اظهار کرد: دفاع از میهن، خانواده و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن، وظیفه‌ای مشترک برای همه ایرانیان فارغ از دین و مذهب است.

وی با یادآوری اشتراکات موجود میان ادیان الهی با بیان اینکه فرقی نمی‌کند مسلمان باشیم یا مسیحی، همه ما باید در برابر تهدیدات و تجاوز دشمن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم بیگانگان به حریم کشور و خانواده‌های ما تعرض کنند بیان کرد: حضرت عیسی مسیح(ع) و پیامبر خاتم، حضرت محمد(ص)، همواره بر ایستادگی در برابر تجاوز و دفاع از وطن و خانواده تأکید داشته‌اند و این آموزه‌ها، پایه‌های مشترک اعتقادی ما را شکل می‌دهد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه حضرت مسیح(ع) برای مسلمانان نیز جایگاهی والا و محترم دارد، گفت: میلاد حضرت مسیح(ع) برای ما روزی مبارک است، چرا که پیروان این آیین، موحد، دارای پیامبر الهی، شریعت و کتاب آسمانی هستند.

وی همچنین در خاتمه، اظهار کرد: امیدواریم سربازان پس از پایان دوران خدمت، خاطره‌ای خوش از نیروی هوایی ارتش با خود داشته باشند و در آینده، در هر جایگاه و تخصصی که قرار می‌گیرند، منش، فرهنگ و ارزش‌های این نیرو را در جامعه ترویج دهند.

شهدای مسیحی؛ نشانگر عمق پیوند ارامنه با ایران اسلامی

آرا شاوردیان، نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) و سال نو میلادی گفت: از طرف ارامنه ایران اعلام می‌کنم که ما همواره حامی ملت ایران و دوستدار این آب و خاک و سرزمین هستیم. ما در همین کشور متولد شده‌ایم، در همین سرزمین زندگی کرده‌ایم و اگر لازم باشد، در همین خاک نیز شهید خواهیم شد.

وی متذکر شد: در میان اقلیت‌های دینی، مسیحیان ارمنی در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله بیشترین تعداد شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده عمق پیوند جامعه ارامنه با ایران اسلامی است.

در پایان این مراسم، با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش، از نماینده ارامنه تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از سربازان وظیفه مسیحی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

