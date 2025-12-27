این هفته انجام میشود؛
پرسش از وزیر کار و بررسی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس دوشنبه این هفته میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به سوالات ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس هستند و ضمن تشکیل جلسهای درخصوص اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم توسعه کشور؛ اقدامات بهعمل آمده در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را بررسی و پیگیری خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، برنامه جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۶ تا ۱۰ دیماه) اعلام شد.
بر اساس این گزارش نمایندگان کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه (۷ دیماه) با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، دیوان محاسبات کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، ضمن تشکیل جلسهای درخصوص اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم توسعه کشور؛ اقدامات بهعمل آمده در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را بررسی و پیگیری خواهند کرد.
آخرین وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور و بررسی اقدامات بهعمل آمده در حوزه رفع یا کاهش آسیبهای اجتماعی موضوع دیگر جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که با دعوت از رئیس سازمان اجتماعی کشور، رئیس سازمان بهزیستی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و برخی اساتید دانشگاه بررسی خواهد شد.
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه روز دوشنبه (۸ دیماه) میزبان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور پاسخ به سوالات ۱۴ نفر از نمایندگان مجلس، به شرح زیر هستند،
۱. عبدالجلال ایری
۲. ولیالله بیاتی
۳. رمضانعلی سنگدوینی(۴ فقره سوال)
۴. عبدالحکیم آقارکاکلی
۵. یعقوب رضازاده (۳ فقره سوال)
۶. احمد آریایی نژاد
۷. محمد سراج (۲ فقره سوال)
۸. علیاکبر علیزاده برمی
۹. خانم قیصری
۱۰. فتحالله حسینی
۱۱. کمال حسنپور
۱۲. رستگار یوسفی
۱۳. احد بیوته
۱۴. عمر علیپور
سهشنبه
نمایندگان کمیسیون اجتماعی روز سهشنبه (۹ دیماه) جلسهای به منظور بررسی «طرح نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان طراح، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی خواهند داشت و ادامه بحث و بررسی طرح و لایحه مذکور در دستور کار این جلسه خواهد بود.
علاوه بر جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس که در بالا اشاره شد، نمایندگان این کمیسیون ضمن تشکیل کمیتهها و کارگروههای تخصصی کمیسیون بررسی طرحها و لوایح ارسالی به کمیسیون در موضوعات مختلف را نیز در دستور کار دارند.
از جمله این جلسات جلسه روز شنبه (۶ دیماه) کمیته اداری و استخدامی به منظور بررسی «لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کار کارمندان دولت» با دعوت از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت امور مجلس رئیس جمهور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران است
یکشنبه
در جلسه روز یکشنبه (۷ دیماه) کمیته نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری هم با دعوت از رئیس صندوق بازنشستگی کشوری؛ مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وضعیت و فعالیت شرکت هواپیمایی آسمان به همراه گزارش مکتوب عملکرد اقتصادی شرکت مذکور در بازه زمانی ۵ سال اخیر را بررسی خواهد شد.
کمیته موارد خاص کمیسیون اجتماعی مجلس هم روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه این هفته به ترتیب در جلساتی بررسی «طرح جامع توسعه روستایی» را با دعوت از وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان طراح؛ بررسی «طرح جهش تولید در شهرکهای کشاورزی و مناطق ویژه کشاورزی» با دعوت از وزارت جهاد کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان طراح و بررسی «طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را با دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان طراح در دستور کار خود خواهد داشت.