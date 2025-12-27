محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه چه تعداد زندانی در استان خراسان جنوبی به دلیل حوادث کار در زندان هستند، گفت: در حال حاضر یک نفر به دلیل حوادث کار در زندان است البته در مورد حوادث کار باید بگویم که چون ما استان صنعتی نیستیم، پرونده‌های پر و پیمانی نداریم و بیشتر ناظر به مطالبات کارگران هستیم.

وی ادامه داد: در واقع، کار ما این است که اگر کارفرما در پرداخت اجر و مواجب کارگران با چالش مواجه شود، کارگران به اداره کار مراجعه می‌کنند و رأی هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر می‌شود. اجرای این رأی با ماست.

برای وصول مطالبات کارگران تمام تلاش خود را می‌کنیم

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی تصریح کرد: برای وصول مطالبات کارگران ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که یک وصف بینابینی را انتخاب کنیم؛ به شیوه‌ای که هم مطالبات کارگران را تأمین کنیم و هم خط تولید را متوقف نکنیم. چون ما حق توقیف خط تولید را نداریم، بنابراین محصول و درآمد شرکت را به نفع کارگران توقیف می‌کنیم و تا جایی که امکان دارد، به این امر جامه عمل مطلوبی بپوشانیم.

عبدالهی گفت: همچنین در کارخانجاتی که دارای مشکلات کارگری هستند، از قبیل مطالبات کارگران، ما با کارفرما رایزنی می‌کنیم. اگر کارفرما به سرمایه در گردش نیاز داشته باشد و نقدینگی نداشته باشد، سیستم بانکی را قانع می‌کنیم تا به آن‌ها پرداخت کند.

وی همچنین درباره اقداماتی که منجر به پیشگیری از حوادثی مانند معدن معدنجو در طبس می‌شود، گفت: در شهرستان طبس که یکی از نقاط معدن‌خیز استان ماست، چهارده الی پانزده نقطه معدنی صرفاً زغال‌سنگ داریم که از معادن پرخطر و پرریسک به شمار می‌آیند. قطعاً سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌ها باید ایمنی معادن را تأمین کنند.

توان و بنیه اقتصادی معادن برای نصب تجهیزات پایین است

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی ادامه داد: ما نمی‌توانیم جایگزین وزارت صمت شویم و کارهایی را که آن‌ها انجام نمی‌دهند، انجام دهیم. وظیفه دستگاه قضایی، مطالبه‌گری است؛ یعنی باید از وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن مطالبه کنیم که ایمنی معادن را تأمین کنند و نظارت بر این موضوع را اعمال کنند. در صورت سهل‌انگاری، ما برخورد مقتضی را انجام می‌دهیم، اما این کار را واگذار نکرده‌ایم.

عبدالهی ادامه داد: یعنی ما جلسات متعددی با معدن‌کاران و سازمان‌های مسئول و ناظر برگزار کرده‌ایم تا سخنان آن‌ها را بشنویم و آن‌ها را مکلف کنیم که این کار را انجام دهند. یکی از کارهای بسیار خوبی که باید انجام شود، مقوله تجهیزات ایمنی معادن است. دوم، مانیتورینگ در معادن است که باید انجام شود اما توان و بنیه اقتصادی آن‌ها پایین است و این کار فورس ماژور شدنی نیست. باید به آن‌ها فرصت داد تا با تأمین منابع مالی این اتفاق بیفتد.

وی خاطرنشان کرد: حتی برخی از این آقایان پیشنهاد می‌دهند که از رهگذر حقوق دولتی که به دولت پرداخت می‌کنند، یارانه‌ای اختصاص داده شود تا بتوانند کار مانیتورینگ را برای معادن انجام دهند. این یک پیشنهاد بدی نیست. پیشنهاد دوم این است که از طریق اعطای تسهیلات، ما این کار را انجام دهیم تا شاید بتوانیم این دغدغه را به نحو مناسبی حل کنیم.

انسداد مرز در همه استان‌ها باید انجام شود

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به این سوال که با توجه به احداث دیوار مرزی در استان سیستان و بلوچستان آیا نیاز است که در استان خراسان جنوبی با توجه به گستردگی مرز با افغانستان دیوار مرزی احداث شود، گفت: شک نکنید هر جایی که مرز فاقد تجهیزات نظارتی کافی باشد، چه در خراسان جنوبی و چه در سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، منشا ورود اتباع غیرمجاز و مواد مخدر و ناامنی خواهد بود. انسداد مرز در همه استان‌ها باید انجام شود و این کار باید به موازات همدیگر و بدون تأخیر صورت بگیرد.

عبدالهی گفت: اگر این تأخیر انجام شود، ناامنی به آنجا گسیل داده می‌شود. اکنون از خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان آغاز شده و روند مناسبی در حال انجام است، اما در خراسان جنوبی قدری با تأخیر مواجه است. ما انتظار داریم که به همان مثابه‌ای که در این دو استان انجام می‌شود، در خراسان جنوبی نیز انسداد مرز جدی گرفته شود. ما ۴۰ کیلومتر زیرسازی کرده‌ایم، اما دیوارکشی هنوز آغاز نشده است و انتظار داریم اعتبارات لازم اختصاص یابد.

دستگیری جاسوس در استان خراسان جنوبی در جنگ دوازده روزه نداشته‌ایم

وی در پاسخ به این سوال که آیا در جنگ دوازده روزه افرادی در ارتباط با جاسوسی در این استان هم شناسایی و دستگیر شده‌اند، گفت: به حول و قوه الهی در استان خراسان جنوبی دستگیری جاسوس نداشته‌ایم. اما پرونده‌های امنیتی از قبیل فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام یا همکاری حداقلی با رسانه‌های معاند وجود دارد که احکام مقتضی نیز در این باره صادر شده است.

درباره افراد بی‌شناسنامه و مشکوک التابعه نیاز به تصمیم حاکمیتی داریم

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره افراد بی‌شناسنامه و مشکوک التابعه ادامه داد: در مورد افراد مشکوک التابعه، در نقاط مرزی ما اشخاصی وجود دارند که شناسنامه ندارند و حتی اگر شناسنامه داشته باشند، غاصبانه است. نهادهای امنیتی و نظارتی به دنبال شناسایی این افراد هستند. آمار و ارقام این اشخاص در دسترس است و نیاز به تصمیم حاکمیتی مطلوب وجود دارد که ان‌شاءالله در حال پیگیری آن هستیم تا بتوانیم تصمیمات منطبق با موازین و مصالح کشور را اتخاذ کنیم.

عبدالهی همچنین درباره مجتمع‌های شوق زندگی در استان خراسان جنوبی گفت: یکی از ابتکارات استان خراسان جنوبی این است که اولین مجتمع زندگی را در شهرستان فردوس برگزار و افتتاح کرده است. همچنین، دومین مجتمع شوق زندگی در مرکز استان برقرار است. دادیار ما، مددکاران اجتماعی و تمامی افرادی که باید در کنار همکاران ما حضور داشته باشند، در حال فعالیت هستند.

نظام طبقه‌بندی در زندان‌های استان خراسان جنوبی رعایت می‌شود

وی همچنین درباره نظام طبقه‌بندی در زندان‌های استان خراسان جنوبی گفت: نظام طبقه‌بندی در زندان‌های استان به خوبی انجام شده است. به ویژه در زندان مرکزی بیرجند، ما در گام نخست متهمان را از محکومان جدا کرده‌ایم. زندانیان مربوط به مواد مخدر از زندانیان جرایم عمومی تفکیک شده و زندانیان با جرایم خشن در کنار هم نگهداری می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی تصریح کرد: بند زندانیان نظامی به گونه‌ای طراحی شده که از سایر زندانیان دیگر جداسازی شده است. همچنین جوانان در بند جداگانه و اطفال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. به این ترتیب، نظام طبقه‌بندی به خوبی در زندان‌های استان ما انجام شده است.

عبدالهی درباره جابجایی زندان‌ها از شهر به خارج از شهر گفت: در مورد اینکه آیا زندانی در این استان هست که باید از شهر خارج شود یا خیر، باید بگویم که همه زندان‌های ما از درون شهرها خارج شده و در بیرون شهرها مشغول فعالیت هستند.

