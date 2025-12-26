خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در حمص سوریه

محکومیت حمله تروریستی به مسجد امام علی(ع) در حمص سوریه
کد خبر : 1733292
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابی‌طالب» در استان حمص سوریه که منجر به شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امورخارجه، حمله تروریستی به نمازگزاران در «مسجد امام علی بن ابی‌طالب» در استان حمص سوریه که منجر به شهید و مجروح شدن جمعی از نمازگزاران شد را به شدت محکوم کرد.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده‌های قربانیان این جنابت ابراز و از خداوند بزرگ برای مجروحان سلامتی و بهبودی مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراطی‌گری خشن، بر مسئولیت همه طرف‌هایی که با انواع مداخلات غیرقانونی از جمله تعرض به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سوریه و اشغال بخش‌هایی از این کشور بستری برای ادامه حیات و رشد و شیوع تروریسم و افراطی‌گری فراهم کرده‌اند، تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین خواستار شناسایی و مجازات عاملان و آمران این حمله شنیع تروریستی شد و مسئولیت حکومت انتقالی سوریه را در این خصوص متذکر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا