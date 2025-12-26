خبرگزاری کار ایران
یوسفی خبر داد:

آغاز بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق؛ تمرکز بر درآمدها، مالیات و افزایش حقوق

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت:سومین جلسه کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس مجلس، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای کارشناسی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی یوسفی درباره جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لایحه بودجه هفته گذشته رسماً توسط ریاست محترم جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بر اساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه به‌عنوان یک سند حکمرانی که منابع یا درآمدهای دولت و همچنین مصارف یا به‌عبارتی هزینه‌کرد دولت برای سال آینده را مشخص می‌کند، باید از سوی دولت تهیه و پس از بررسی به تصویب مجلس برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ افزود: امروز سومین جلسه کمیسیون تلفیق برگزار شد که به بررسی کلیات لایحه اختصاص داشت. روند بررسی از منابع و درآمدهای دولت آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که منابع درآمدی دولت در قالب بودجه عمومی، رقم ۵ میلیون و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۸ میلیون و ۸۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مجموع، تصویر کلی منابع و مصارف دولت را ترسیم می‌کند. در این جلسه، با حضور ریاست محترم مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق، نمایندگان دستگاه‌های دولتی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس، نمای کلی بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید  کرد: موضوعات مهم و دغدغه‌برانگیزی که به‌نوعی بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی تأثیرگذار است، در این جلسه مطرح شد. نخست، بحث درآمدهای دولت به‌ویژه درآمدهای نفتی و مالیاتی بود. نکته بعدی، موضوع افزایش حقوق‌هاست که در لایحه پیشنهادی دولت، افزایش ۲۰ درصدی پیش‌بینی شده است. همچنین در حوزه معافیت‌های مالیاتی، در لایحه تقدیمی دولت، سقف ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این موارد در حال حاضر پیشنهادهای اولیه دولت در قالب لایحه بودجه است و باید در کمیسیون تلفیق، کمیته‌های تخصصی و نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی دقیق قرار گیرد. لازم می‌دانم در ابتدای آغاز به کار کمیسیون تلفیق تأکید کنم که لایحه بودجه توسط دولت تهیه می‌شود و ماهیت پیشنهادی دارد؛ بنابراین برخی از موضوعاتی که اکنون مطرح شده است، ممکن است در فرآیند بررسی و تصویب نهایی دچار تغییر شود.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد جزئیات روند بررسی لایحه بودجه را به‌طور شفاف به سمع و نظر ملت شریف ایران برسانیم.

 

