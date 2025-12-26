ناوگروه ۱۰۳ هفته آینده در محل رزمایش بریکس مستقر میشود
فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش بهزودی در رزمایش بریکس حضور پیدا خواهد کرد، گفت: پیشبینی میشود این ناوگروه ظرف حدود یک هفته آینده در محل رزمایش مستقر شود.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی روز جمعه در حاشیه همایش پژوهش در نداجا در نوشهر در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش راهبردی پژوهشهای دریایی در تحقق سیاستهای نهگانه توسعه دریامحور کشور، افزود: دستاوردهای پژوهشی ارائهشده در هفته پژوهش، با تمرکز بر امنیت دریایی، ایمنی دریانوردان و حفظ محیط زیست دریایی، مبنای حرکت علمی و عملی نیروی دریایی در سال جاری و آینده خواهد بود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز در هفته پژوهش و دو رویداد دیگر که جنبه پژوهشی داشته و به محصول منتهی شدهاند، گرد هم آمدهایم. این پژوهشها در گستره بیکران دریا تعریف شدهاند؛ گسترهای که امروز به یکی از کلانترین و مهمترین محورهای سیاستهای نهگانه توسعه دریامحور کشور تبدیل شده است.
وی افزود: پژوهشهایی که امروز ارائه شد، حاصل تلاشهای یکساله گذشته است و این مسیر در آینده نیز ادامه خواهد داشت. مبنای اصلی این حرکت، سیاستهای نهگانه توسعه دریامحور است که بخش مهمی از آن به تأمین امنیت دریایی برای تمامی دریانوردانی که در عرصههای دریایی فعالیت دارند، بازمیگردد.
دریادار ایرانی: نداجا امسال در ۱۲ رویداد بینالمللی حضور با اقتدار داشت
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اهمیت محیط زیست دریایی تصریح کرد: تمرکز جدی بر حفظ محیط زیست دریایی از اولویتهای ماست؛ موضوعی که امروز به یک چالش بزرگ در سطح بینالمللی تبدیل شده و همه کشورها با آن دست به گریبان هستند. در کنار آن، موضوع ایمنی دریانوردان و امنیت دریایی نیز بهصورت جدی دنبال میشود.
دریادار ایرانی با اشاره به حضور فعال نیروی دریایی ارتش در عرصههای بینالمللی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، حدود ۱۲ رویداد بینالمللی در حوزههای علمی، مهارتی و ورزشی برگزار شده که نیروی دریایی در آنها حضور داشته است. همچنین مشارکت در رزمایشهای فرامنطقهای در قالب پیمانهای اقتصادی از جمله بریکس نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: ناوگروه ۱۰۳ نیروی دریایی ارتش بهزودی در یکی از این رزمایشها حضور پیدا خواهد کرد و هماکنون در مسیر اعزام است. پیشبینی میشود این ناوگروه ظرف حدود یک هفته آینده در محل رزمایش مستقر شود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین از برگزاری رزمایشهای پیشرو خبر داد و گفت: علاوه بر این، رزمایشهایی در کشورهای همسایه و در حوزه اقیانوسی در پیش داریم و یک رزمایش سهجانبه نیز به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد که امسال با حضور و مشارکت تعداد بیشتری از کشورها انجام میشود.