خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پورمحمدی در گفت‌وگو با ایلنا:

مجبور شدیم لایحه بودجه را با ریال جدید بنویسیم/ نباید سیگنال گران شدن نرخ ارز بدهیم

مجبور شدیم لایحه بودجه را با ریال جدید بنویسیم/ نباید سیگنال گران شدن نرخ ارز بدهیم
کد خبر : 1732973
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: قانون مصوب مجلس ۴ صفر را از بودجه را حذف کرد با اینکه هنوز متعارف نشده است اما ما مجبور شدیم بودجه را با ریال جدید بنویسیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان دومین بودجه دولت چهاردهم، در شرایطی به مجلس ارائه شده که از همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. فاصله محسوس نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با واقعیت‌های بازار، در کنار در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، از جمله محورهای اصلی این انتقادات است.

از سوی دیگر، تکیه دولت بر افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۲ درصد، نگرانی‌ها درباره فشار مضاعف بر معیشت مردم و بخش تولید را تشدید کرده است؛ مسائلی که حتی برخی نمایندگان را به طرح احتمال رد کلیات بودجه سوق داده است. 

در مجموع، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تلاشی برای حرکت به سمت واقع‌بینی اقتصادی و اصلاح تدریجی ساختار مالی می‌داند. با این حال، سرنوشت این لایحه نه‌تنها به بررسی و اصلاح آن در مجلس، بلکه به کیفیت اجرای آن در طول سال آینده وابسته است؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند به معیاری مهم برای ارزیابی توان دولت پزشکیان در تحقق وعده‌های اصلاحی خود تبدیل شود.

در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه با دفاع از رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز و منابع درآمدی، تأکید دارد که مبنای تنظیم لایحه، الزامات قانونی و ملاحظات تورمی بوده است.
 
سید حمید پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره انتقاد نمایندگان مجلس مبنی بر عدم واقعی بودن نرخ ارز در لایحه بودجه کشور و این که دولت باید بر اساس واقعیت موجود نرخ ارز را در بودجه تعیین کند، گفت: آن چیزی که مبنای تنظیم بودجه است، قانون است.

رئیس سازمان برنامه و بوجه تاکید کرد: به طور مثال قانون مصوب مجلس ۴ صفر را از بودجه را حذف کرد با اینکه هنوز متعارف نشده است اما ما مجبور شدیم بودجه را با ریال جدید بنویسیم.

وی با اشاره به نرخ ارز در لایحه بودجه کشور، اظهار داشت: در مورد بحث ارز، تابع نظامات ارزی کشور هستیم، اگر یک زمانی نرخ ارز بالاتر رفت؛ بالاتر و اگر پایین‌تر آمد، پایین‌تر در بودجه قرار می‌گیرد. این‌که چگونه باشد ما باید به شدت دقت کنیم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: یعنی ما باید مراقب باشیم بیش‌برآوردی نکنیم که در چاه تورم نیفتیم. سازمان برنامه و بودجه همواره باید با احتیاط گام بردارد که منجر به کسری بودجه نشود. درآمدهای واهی را نبیند و در عین حال نباید سیگنال گران شدن نرخ ارز بدهد بنابراین با این ملاحظات بودجه را تنظیم کردیم.

انتهای پیام/
خبرنگار : سمیرا عالم پناه
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا