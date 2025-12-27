مجبور شدیم لایحه بودجه را با ریال جدید بنویسیم/ نباید سیگنال گران شدن نرخ ارز بدهیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌عنوان دومین بودجه دولت چهاردهم، در شرایطی به مجلس ارائه شده که از همان روزهای ابتدایی با موجی از انتقادات نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. فاصله محسوس نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با واقعیت‌های بازار، در کنار در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه در حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود، از جمله محورهای اصلی این انتقادات است.

از سوی دیگر، تکیه دولت بر افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بالا بردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۲ درصد، نگرانی‌ها درباره فشار مضاعف بر معیشت مردم و بخش تولید را تشدید کرده است؛ مسائلی که حتی برخی نمایندگان را به طرح احتمال رد کلیات بودجه سوق داده است.

در مجموع، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تلاشی برای حرکت به سمت واقع‌بینی اقتصادی و اصلاح تدریجی ساختار مالی می‌داند. با این حال، سرنوشت این لایحه نه‌تنها به بررسی و اصلاح آن در مجلس، بلکه به کیفیت اجرای آن در طول سال آینده وابسته است؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند به معیاری مهم برای ارزیابی توان دولت پزشکیان در تحقق وعده‌های اصلاحی خود تبدیل شود.