ارائه گزارش وزارت کشور از وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ارائه گزارش وزارت کشور از وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
وزارت کشور در جلسه هیأت دولت، گزارشی از وضعیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پاد، سه روز پس از جنگ تحمیلی ۱۲‌ روزه، کمک‌هایی به شهرداری‌های سراسر کشور انجام شده است که از جمله آن می‌توان به توزیع ۱۳۲۸ دستگاه اتوبوس درون‌شهری، یک هزار و ۱۵۷ دستگاه ون شهری، ۲۹۸۸ دستگاه خودرو آتش‌نشانی و خدمات عمومی، و یک هزار دستگاه نیسان کمپرسی و یک هزار دستگاه آماده تحویل دیگر اشاره کرد.

علاوه بر این، ۲۶۰۴ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی شامل لودر، بلدوزر و بیل مکانیکی در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است.

در این گزارش همچنین تصریح شد که ۷۴۵ همت پروژه نیمه‌تمام در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود دارد و تاکنون ۲۸ هزار و ۹۱۵ پروژه به مرحله افتتاح رسیده است.  

همچنین ۹ همت تسهیلات ارزان‌قیمت به شهرداری‌ها اختصاص یافته که منجر به ایجاد ۳۳۲۱ شغل شده است.  

در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید واگن اختصاص داده شده و مجموعاً یک هزار و ۷۷۰ واگن برای متروی تهران و سایر استان‌های دارای مترو پیش‌بینی شده است. همچنین تأمین ۴۰۰۰ تاکسی برقی برای تهران و ۲۰۰۰ تاکسی برقی برای سایر استان‌ها در دستور کار قرار دارد.  

مسعود پزشکیان پس از این گزارش، با تأکید بر اینکه موضوع حمل‌ونقل در دولت چهاردهم از اولویت‌های اصلی است، گفت:‌ تمرکز دولت بر توسعه خطوط ریلی، چه در اطراف تهران و چه در استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین در اتصال کریدورها قرار دارد و لازم است از هم‌اکنون حدود و ثغور توسعه هر شهر به‌طور دقیق مشخص شود.

رئیس‌جمهور رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی شهرها و شهرداری‌ها تأکید و تصریح کرد: اداره شهرها نباید از طریق تراکم‌فروشی صورت گیرد و از سوی دیگر ضروری است که  برنامه‌ای جامع برای حل مشکلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا تدوین شود.

پزشکیان با قدردانی از زحمات وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: هیچ اولویتی مهم‌تر از بازسازی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل وجود ندارد، چرا که این موضوع هم در کاهش تصادفات، هم در کاهش آلودگی هوا و هم در تسهیل تجارت و سایر حوزه‌ها نقش مؤثر دارد.

