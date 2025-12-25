خبرگزاری کار ایران
هفته آینده انجام می‌شود؛

بررسی علل تأخیر در تجهیز کامل شبکه آموزش مجازی کشور در کمیسیون آموزش مجلس/ بودجه ۱۴۰۵ در حوزه فناوری بررسی می‌شود

کد خبر : 1732952
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در هفته آینده، بررسی ادامه طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش، راهکارهای توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی با تکیه بر توان داخلی را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، برنامه کاری هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

 روز یک‌شنبه (۷ دی‌ماه)؛

اعضای کمیسیون علاوه بر برگزاری نشست هیأت‌رئیسه، ادامه بررسی طرح تقویت نظام آموزش‌وپرورش را در دستور کار خواهند داشت.

 روز سه‌شنبه (۹ دی‌ماه)؛

 بررسی راهکارهای تأمین زیرساخت‌های آموزش مجازی دانش‌آموزان و دانشجویان کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تولیدات دانش‌بنیان و نیز بررسی علل تأخیر در تجهیز کامل شبکه آموزش مجازی کشور در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

گفتنی است روز دوشنبه (۸ دی‌ماه) نیز کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه فناوری را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

