به گزارش ایلنا، محمد فیاض فر دادستان عمومی و انقلاب اردکان به صورت سرزده از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی بازدید کرد.

این بازدید پس از بررسی‌های قبلی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۴ انجام شد و هدف اصلی آن، ساماندهی سریع‌تر خودروهای توقیفی و پیگیری وضعیت آنها اعلام شده است.

دادستان اردکان در این بازدید، با ارزیابی وضعیت موجود، بر لزوم تسریع در فرآیند تعیین تکلیف خودروهای رسوبی و حفظ حقوق عامه تأکید کرد.

فیاض فر همچنین دستوراتی برای بهبود شرایط پارکینگ و کاهش مشکلات ناشی از توقیف وسایل نقلیه صادر کرد.

وی با اشاره به خودروهایی که به دلیل غیرقضایی در پارکینگ هستند، تصریح کرد: مالکان باید در اسرع وقت برای ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پس از گذشت شش ماه برای موتورسیکلت‌ها و یک سال برای خودروها، و پس از انجام فرایند ابلاغ عمومی و گذشت مهلت‌های قانونی، این وسایل رها شده قلمداد و برای مزایده اقدام خواهد شد.

