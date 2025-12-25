به گزارش ایلنا، با دستور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بزرگترین صبح امروز پنج‌شنبه طی مراسمی به‌صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس، دستور افتتاح و بهره‌برداری از دومین واحد بزرگ‌ترین مرکز فرآورش نفت کشور (CTEP) در منطقه غرب کارون را صادر کرد.

واحد فرآورش مرکزی(CTEP)، به عنوان بزرگترین واحد فرآورش مرکزی کشور، یکی از زیرساخت‌های راهبردی شرکت ملی نفت ایران در پهنه میادین غرب کارون است که با هدف ایجاد ظرفیت پایدار فرآورش، انتقال و تثبیت نفت خام میدان آزادگان جنوبی و سایر میادین هم‌جوار طراحی و اجرا شده است.

این پروژه، حلقه اتصال فازهای تولیدی و توسعه‌ای غرب کارون بوده و نقشی کلیدی در تحقق تولید صیانتی و پایدار نفت از میادین مشترک ایفا می‌کند. این طرح، شاه‌راه اصلی فرآورش و انتقال نفت غرب کارون به شمار می‌رود. اهمیت CTEP فراتر از میدان آزادگان جنوبی است و بستر افزایش تولید سایر میادین منطقه را نیز فراهم می‌کند.

این پروژه در مساحتی به وسعت ۷۰ هکتار، بر سه محور کلیدی «فرآورش و نمک‌زدایی نفت خام»، «جمع‌آوری و تقویت فشار گازهای همراه نفت» و «مدیریت و تصفیه پساب تولیدی و تزریق مجدد» متمرکز است. هدف نهایی این پروژه، دستیابی به ظرفیت پایدار فرآورش ۳۲۰ هزار بشکه نفت در روز در فاز عملیاتی اصلی آزادگان جنوبی است.

برای واحد فرآورش مرکزی (CTEP)، اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار هزینه شده است. ۸۵ درصد تجهیزات آن داخلی بوده و با افتتاح آن، برای ۱۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و برای ۲۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که ۷۰۰ نفر از آنها از نیروهای بومی منطقه هستند.

رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح این پروژه عظیم، از همت و تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه وزارت نفت و تمامی متخصصان و مهندسان که در کمترین زمان ممکن، چنین دستاورد بزرگی را برای کشور رقم زدند، قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با استمرار همین عزم راسخ و باور عمیق، مسیر پیش رو نیز به همان سرعت و شتاب به نتایج درخشان و مورد انتظار منتهی شود.