حجت الاسلام حاجی صادقی:

دشمن به دنبال تسلیم ملت‌هاست

دشمن به دنبال تسلیم ملت‌هاست
نماینده ولی‌فقیه در سپاه به تهدیدات و چالش‌های کنونی اشاره کرد و ضمن تاکید بر لزوم انسجام ملی و دینی، تصریح کرد: دشمنان ما به دنبال این هستند که با طراحی‌های پیچیده، تمامیت سرزمینی و وحدت نظام اسلامی را زیر سوال ببرند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حاجی صادقی در همایش طلاب و روحانیون بسیجی استان مرکزی گفت: ما امروز در برهه‌ای قرار داریم که دشمنان نظام اسلامی به شدت در تلاشند تا با ایجاد نفاق و بدبینی در میان مردم، وحدت ملی و دینی را مختل کنند؛ اما ما با هدایت الهی و بصیرت ملت ایران، بر این توطئه‌ها غلبه خواهیم کرد.

وی به تهدیدات و چالش‌های کنونی اشاره کرد و ضمن تاکید بر لزوم انسجام ملی و دینی، تصریح کرد: دشمنان ما به دنبال این هستند که با طراحی‌های پیچیده، تمامیت ارضی و وحدت نظام اسلامی را زیر سوال ببرند، ما باید با شناخت کامل از نقشه‌های آن‌ها و درک وضعیت جهانی، هرگونه ناهنجاری و تفرقه را شناسایی و با آن مقابله کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای اشراف اطلاعاتی کامل بر تمامی مراکز قدرت و تحرکات دشمن است، افزود: ما می‌دانیم که در تمام عرصه‌ها، دشمن چه می‌کند و از کجا ضربه می‌زند. امروز، ما برای حفاظت از هویت و موجودیت‌مان، هیچ‌گاه نباید احساس ضعف و ناامیدی کنیم.

وی به نقش کلیدی طلاب و روحانیون در تبیین معارف دینی و مقابله با گفتمان‌های ضد انقلاب اشاره کرد و گفت: حضور شما در این عرصه، نه تنها باعث تقویت باورهای دینی در جامعه می‌شود، بلکه به عنوان یک نیروی محرکه، امید و اعتماد را در دل مردم زنده نگه می‌دارد، امروز بیشتر از هر زمان دیگری به شما نیاز داریم تا معارف عالی اسلامی را در جامعه تبیین کنید و با برگزاری جلسات و مراسم‌های دینی، روح جامعه را تقویت کنید.

حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع جنگ شناختی اشاره کرد و گفت: دشمنان ما در پی شکست‌های نظامی به این نتیجه رسیده‌اند که باید با نیرنگ‌های فرهنگی و تبلیغاتی به جنگ ما بیایند، به همین دلیل، ما باید در ابعاد مختلف از جمله آموزش و پرورش، فرهنگ و رسانه‌ها، بر علیه این جنگ شناختی واکنش نشان دهیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر اهمیت وحدت و همدلی میان همه اقشار جامعه گفت: امروز، دشمن می‌خواهد به هر طریقی بین ما تفرقه بیندازد، باید مواظب کرد که اختلافات قومی، حزبی و دیدگاهی، ما را از اهداف اصلی‌مان دور نکند، وحدت ما در مقابل استکبار جهانی، رمز پیروزی و سربلندی ما در برابر چالش‌های کنونی است.

 

