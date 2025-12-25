به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی از روز شنبه الی چهارشنبه ( ۶ تا ۱۰ دی) برگزار خواهد شد. مهم ترین دستورکار کمیسیون های مجلس در هفته پیش رو به شرح زیر است:

جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس کل گمرک و معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات به منظور بررسی فرآیند واگذاری برخی از معادن و مجتمع های معدنی کشور و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال به سامانه امور گمرکی

بررسی چهارچوب، جهت گیری و شاخص های کلان اقتصادی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق

بررسی راهکارهای تامین زیرساخت های آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان کشور در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان

بررسی اثرات لایحه بودجه بر سرمایه گذاری، تولید و صادرات با حضور وزارت امور اقتصادی و صمت در کمیسیون اقتصادی

بررسی آخرین وضعیت امنیتی گشور با حضور مسئولان ذی ربط در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

بررسی طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها

حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور پاسخگویی به سوالات دو تن از نمایندگان

حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی وضعیت سدها، منابع تامین آب و نیروگاه های برقابی در کمیسیون انرژی

رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون برنامه و بودجه

بررسی بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون بهداشت و درمان

حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون عمران به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان

بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی دانشگاه ها در کمیسیون فرهنگی

بحث و تبادل نظر پیرامون نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی در کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان صدا و سیما

حضور ویزر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی به منظور بررسی میزان تحقق برنامه هفتم توسعه و برنامه های دولت در جهت تسهیل و تامین مالی اعتبارات بخش کشاورزی

