بررسی تشکیل وزارت بحران در دستور کمیسیونهای مجلس قرار گرفت
بررسی طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران و همچنین نظارت بر اجرای گسترش راهبرد عفاف و حجاب در دستورکار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آتی از روز شنبه الی چهارشنبه ( ۶ تا ۱۰ دی) برگزار خواهد شد. مهم ترین دستورکار کمیسیون های مجلس در هفته پیش رو به شرح زیر است:
جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس کل گمرک و معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات به منظور بررسی فرآیند واگذاری برخی از معادن و مجتمع های معدنی کشور و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال به سامانه امور گمرکی
بررسی چهارچوب، جهت گیری و شاخص های کلان اقتصادی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق
بررسی راهکارهای تامین زیرساخت های آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان کشور در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری
حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی به منظور پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان
بررسی اثرات لایحه بودجه بر سرمایه گذاری، تولید و صادرات با حضور وزارت امور اقتصادی و صمت در کمیسیون اقتصادی
بررسی آخرین وضعیت امنیتی گشور با حضور مسئولان ذی ربط در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
بررسی طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور پاسخگویی به سوالات دو تن از نمایندگان
حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان
بررسی وضعیت سدها، منابع تامین آب و نیروگاه های برقابی در کمیسیون انرژی
رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون برنامه و بودجه
بررسی بودجه بخش سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون بهداشت و درمان
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در کمیسیون عمران به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان
بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی دانشگاه ها در کمیسیون فرهنگی
بحث و تبادل نظر پیرامون نظارت بر اجرای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و شبکه نمایش خانگی در کمیسیون فرهنگی با حضور رئیس سازمان صدا و سیما
حضور ویزر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی به منظور بررسی میزان تحقق برنامه هفتم توسعه و برنامه های دولت در جهت تسهیل و تامین مالی اعتبارات بخش کشاورزی