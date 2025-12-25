به گزارش ایلنا،اولین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی با حضور محمد اسلامی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران؛ متخصصان حوزه پزشکی هسته‌ای و آنکولوژی، امروز (چهارم دی‌ماه) در ساختمان غدیر بیمارستان شهدای تجریش آغاز شد.

در آیین افتتاح این همایش بیانیه توسط رییس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای قرائت شد که متن آن به شرح زیر است؛

سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در جهان و ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت در قرن حاضر، نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی در پیشگیری و درمان است. پیشرفت فناوری هسته‌ای و توسعه کاربردهای آن در حوزه سلامت در دهه‌های اخیر، نشان داده که استفاده از روش‌های هسته‌ای نه تنها در پیشگیری از سرطان نقش کلیدی دارد، بلکه در تشخیص درست و دقیق سرطان، تسکین و افزایش موفقیت درمان‌ها، کاهش عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان نیز تاثیرگذار است.

پیشرفت‌های چشمگیر در تولید رادیوداروهای تشخیصی و درمانی به‌عنوان ابزار اصلی حوزه پزشکی هسته‌ای و تاثیر آن در تشخیص و درمان سرطان در سال‌های اخیر، ضرورت بازنگری در رویکردهای درمانی و به‌روزرسانی دانش متخصصان را دوچندان کرده است.

انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران مفتخر است با همکاری انجمن تخصصی آنکولوژی و هماتولوژی ایران و انجمن تخصصی رادیوانکولوژی کشور، با همراهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میزبان نشست تخصصی بین اعضای این انجمن‌ها در زمینه آخرین دستاوردهای تشخیص و درمان سرطان باشد.

این همایش با رویکردی چندتخصصی و با حضور برجسته‌ترین اساتید کشور در حوزه‌های پزشکی هسته‌ای، هماتولوژی و انکولوژی، رادیوانکولوژی، جراحی سرطان، داروسازی هسته‌ای، فیزیک پزشکی و سایر تخصص‌های مرتبط، با هدف افزایش دانش بالینی، آگاهی از آخرین ایده‌ها در زمینه فناوری مدرن پزشکی هسته‌ای، معرفی جدیدترین تحقیقات در زمینه پزشکی هسته‌ای و رادیوداروها و همچنین معرفی اساتید و محققان فعال در این حوزه، فرصتی بی‌نظیر برای تبادل دانش و تجربیات فراهم آورده است.

امید است با مشارکت فعال اساتید گرامی، این رویداد علمی نقطه عطفی در ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران مبتلا به سرطان و گامی موثر در پیشبرد مرزهای دانش در کشور باشد و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر بین متخصصان حوزه‌های مختلف شود.