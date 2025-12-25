لزوم دستیابی به علم و دانش برای ساخت تمدن بزرگ اسلامی

به گزارش ایلنا،امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع نویسندگان، نخبگان و پژوهشگران حوزه مهدویت، با اشاره به رسالت ملت بزرگ ایران، اظهار کرد: باید برای ساخت تمدن نوین اسلامی تلاش کنیم این رسالت ملت بزرگ ایران است.

وی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اشاره و تاکید کرد: فرمانده معظم کل قوا در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، به موضوع علم، دانش و پژوهش تاکید زیادی داشته اند، به طوری که ۳۷ مرتبه در متن بیانیه کلیدواژه‌های علم و دانش یا تحقیق و پژوهش را تکرار کرده‌اند، این تاکید در حقیقت مثال چراغ راهنما برای همه ماست.

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: اگر می‌خواهیم در جهت ساخت تمدن نوین اسلامی حرکت کنیم و در این مسیر توفیق داشته باشیم، همانطور که فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرده‌اند، راه آن، تولید علم است. راه تمدن‌سازی و تداوم انقلاب اسلامی، تولید علم و دانش است، زیرا علم و دانش، موجب تولید و افزایش قدرت می شود.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا در ادامه با یادآوری بیانات فرماندهی معظم کل قوا درباره اهمیت علم و دانش، بیان کرد: موتور محرکه پیشرفت جامعه و ساخت تمدن بزرگ اسلامی، توجه و حرکت بیشتر در مسیر علم، دانش و پژوهش است. در حوزه سخت‌افزاری نیز اوضاع به همین شکل است و ما بدون تولید علم و بهره‌گیری از خلاقیت و تبدیل آن به فناوری‌های نوین، می توانیم امنیت را حفظ و زمینه پیشرفت را فراهم آوریم.

وی در خاتمه با بیان اینکه قدرتمندان، امروز جهان را به جنگل تبدیل کرده‌اند، گفت: در جهان امروز، مکتب واقع‌گرایی حاکم است و در این، مکتب، قدرت، حرف اول را می‌زند. در این وضعیتی برخی کشورهای زورگو ساخته‌اند، بدون برخورداری از قدرت، امکان تامین امنیت وجود نخواهد داشت و طبیعتا پیشرفت و توسعه هم امکان پذیر نخواهد بود، بنابراین با تولید علم و فناوری می بایست روز به روز قوی تر شویم.

انتهای پیام/