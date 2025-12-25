خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت الاسلام حسنی:

تمرکز روی دشمنان مشترک، مهم‌ترین مسئله جهان اسلام است

تمرکز روی دشمنان مشترک، مهم‌ترین مسئله جهان اسلام است
کد خبر : 1732713
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی گفت: بستر سازی برای ظهور جزو تکالیف عینی منتظران است.

به گزارش ایلنا،حجت الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی در جمع نخبگان، پژوهشگران و نویسندگان حوزه مهدویت، از همه تلاشگران عرصه مهدودیت به خاطر تولیدات فاخر فکری، اقدام آنها را، از مصادیق جهاد کبیر دانست.

وی با اشاره به لزوم عرضه تولیدات کارهای پژوهشی قرآنی گفت: امروز جوامع علمی ما با یافته های پژوهشی مربوط به قرآن توسط مراکز پژوهشی و تحقیقاتی حوزه علمیه قم غریبه هستند و شناخت کافی در این زمینه وجود ندارد که  این یافته ها باید بیش از این برای جامعه  معرفی شود.

نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه با اشاره به اهمیت تالیف دایره المعارف با نگاه شیعی، اظهار کرد: بسیاری از دایره المعارف های ما با نگاه مستشرقین و توسط افراد غیر شیعی نوشته شده و دارای ایراداتی است و امروز بحمدلله، اقدامات خوبی در راستای تدابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص تالیف دایره المعارفی در تراز تشیع انجام و در این زمینه راه زیادی طی شده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به نقش چند بعدی ارتش در انجام وظایف خود، تصریح کرد: این گونه گردهمایی و نشست ها، حاکی از این است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در عین دفاعی بودن  یک ارتش فکری و علمی نیز هست، چنانچه رهبر معظم انقلاب در این باره می فرمایند، ارتش نمایشگاهی از ارزش های اسلامی است و این مدال فوق العاده ای بود که معظم له به ارتش داده اند.

حجت الاسلام محمدحسنی با اشاره به مشترک بودن ظهور منجی در ادیان مختلف، اظهار کرد: در همه مکاتب دینی به ظهور منجی برای ایجاد و تحقق صلح وجود معتقدند.

وی با بیان اینکه ما باید راهکارهای تسریع در تعجیل ظهور منجی را شناسایی و به دنبال راه کارهای عملی باشیم نه انتزاعی، خاطر نشان کرد: باید در این زمینه تحقیقات کاربردی صورت بگیرد تا مارا یک قدم به ظهور نزدیک تر بکند که این مسئله عمل محور است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان با اشاره به اینکه مسئله بعدی ما بعد از اعتقاد به اصل مهدویت، تمرکز روی دشمنان مشترک جهان اسلام است، گفت: مقابله با ناامیدی از کارهای مهمی است که باید به صورت ویژه به آن پرداخته شود و نا امیدی های ناشی از طولانی شدن ظهور جای خود را به وعده صادق بدهد چرا که وعده منجی جزوه وعده های صادق الهی است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا