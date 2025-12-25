گودرزی در گفتوگو با ایلنا:
اگر با اختصاص ارز ترجیحی زندگی مردم بهبود پیدا نکند؛ پس سرمایه کشور را تلف کردهایم
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ارز ترجیحی برای هیچکس جز مردم نیست. ارز ترجیحی برای هدفش که تسهیل زندگی مردم است باید مصرف شود. اگر ما ارز اختصاص دهیم و زندگی مردم بهبود پیدا نکند پس ما سرمایه کشور را تلف کردهایم.
عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه انتقاداتی به دولت در خصوص بودجه میشود مبنی بر اینکه چرا قیمت ارز در بودجه با بازار فاصله بسیار زیادی دارد که همین گپ بسیار میان قیمت ارز در بودجه و بازار میتواند محل بسیاری از رانتها و فسادها شود، گفت: ما باید کالاهای ضروری را تحت پوشش ارز ترجیحی قرار دهیم، غیرضروریها باید ارجاع و انتقال به تالارهای یک و دو شوند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر نگاهمان جامع باشد و همه نیازهای ضروری مردم را مشاهده کنیم بازار غیررسمی اعتبارش را خود به خود از دست میدهد.
وی ادامه داد: ما باید رویهها را اصلاح کنیم. باید دقت بررسیهای خودمان را بالا ببریم. رانت و فساد باید حذف شود. یک عدهای که کاسب ارز ترجیحی هستند و جیغشان درباره این ارز در میآید آن هم چون منفعت میبرند، باید حذف شوند.
گودرزی تاکید کرد: ارز ترجیحی برای هیچکس جز مردم نیست. ارز ترجیحی برای هدفش که تسهیل زندگی مردم است باید مصرف شود. اگر ما ارز اختصاص دهیم و زندگی مردم بهبود پیدا نکند پس ما سرمایه کشور را تلف کردهایم. با یکسری تغییرات ما به وضع مطلوب نزدیک خواهیم شد.