خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گودرزی در گفت‌وگو با ایلنا:

اگر با اختصاص ارز ترجیحی زندگی مردم بهبود پیدا نکند؛ پس سرمایه کشور را تلف کرده‌ایم

اگر با اختصاص ارز ترجیحی زندگی مردم بهبود پیدا نکند؛ پس سرمایه کشور را تلف کرده‌ایم
کد خبر : 1732709
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ارز ترجیحی برای هیچکس جز مردم نیست. ارز ترجیحی برای هدفش که تسهیل زندگی مردم است باید مصرف شود. اگر ما ارز اختصاص دهیم و زندگی مردم بهبود پیدا نکند پس ما سرمایه کشور را تلف کرده‌ایم.

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که انتقاداتی به دولت در خصوص بودجه  می‌شود مبنی بر اینکه چرا قیمت ارز در بودجه با بازار فاصله بسیار زیادی دارد که همین گپ بسیار میان قیمت ارز در بودجه و  بازار می‌تواند محل بسیاری از  رانت‌ها و فسادها شود، گفت: ما باید کالاهای ضروری را تحت پوشش ارز ترجیحی قرار دهیم،  غیرضروری‌ها باید ارجاع و انتقال به تالارهای یک و دو شوند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر نگاهمان جامع باشد و همه نیازهای ضروری مردم را مشاهده کنیم بازار غیررسمی اعتبارش را خود به  خود از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: ما باید رویه‌ها را اصلاح کنیم. باید دقت بررسی‌های خودمان را بالا ببریم. رانت و فساد باید حذف شود. یک عده‌ای که کاسب ارز ترجیحی هستند و جیغ‌شان درباره این ارز در می‌آید آن هم چون منفعت می‌برند، باید حذف شوند.

گودرزی تاکید کرد: ارز ترجیحی برای هیچکس جز مردم نیست. ارز ترجیحی برای هدفش که تسهیل زندگی مردم است باید مصرف شود. اگر ما ارز اختصاص دهیم و زندگی مردم بهبود پیدا نکند پس ما سرمایه کشور را تلف کرده‌ایم. با یکسری تغییرات ما به وضع مطلوب نزدیک خواهیم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا