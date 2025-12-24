تعریف جدید آمریکا از دیپلماسی دیکته کردن است نه مذاکره

به گزارش ایلنا سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه در شبکه ایکس با کنایه به تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی نوشت: تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: «ما آماده مذاکره‌ای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناخته‌شده‌ی بین‌المللی خود را فراموش کنید!»

این دیکته‌کردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکره‌ای معنادار!

جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند. و ما هم همان کاری را کردیم که همیشه می‌کنیم: کسانی را که به ما حمله کردند درهم کوبیدیم و کاری کردیم که از کردهٔ خود پشیمان شوند.

«دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمب‌افکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آن‌ها را موفقیت جلوه دهید!

به‌جای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.

