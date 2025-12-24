به گزارش ایلنا،فراکسیون زنان و خانواده دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کردند.

امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار، ضمن تبریک حلول ماه رجب، با اشاره به نقش غیرقابل انکار و اثرگذار زنان ایرانی در جنگ تحمیلی ۸ ساله و ۱۲ روزه، گفت: بانوان ایرانی در دفاع مقدس ۸ ‌ساله و نیز در جنگ تحمیلی ۱۲ ‌روزه، نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند که همپای حضور مستقیم مردان در صحنه‌های نبرد بود؛ آنان با ایفای مسئولیت‌هایی همچون پشتیبانی، امداد و درمان مجروحان، مدیریت خانواده در شرایط بحرانی و همچنین حفظ و ارتقاء روحیه عمومی از طریق مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای، ستون‌های استقامت ملی را استوار ساختند.

وی ادامه داد: صبر، ایثار و آگاهی زنان، چه در قامت مادران و همسران رزمندگان و چه به‌عنوان کنشگران اجتماعی و نیروهای داوطلب، نقشی انکارناپذیر در تداوم مقاومت، خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن و حفظ انسجام اجتماعی داشت و نشان داد که دفاع از میهن، مفهومی فراگیر است که بدون حضور مؤثر و آگاهانه زنان، امکان تحقق کامل ندارد.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه همسران و مادران رزمندگان نیروهای مسلح، به‌ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، همواره نقشی موثر در پشتیبانی معنوی و روانی از رزمندگان ایفا کرده‌اند، گفت: تأثیر اقدامات همسران و مادران رزمندگان که در زمره آگاه‌ترین و بصیرترین افراد قرار دارند، در تقویت توان رزمی و پایداری نیروها کاملاً مشهود بود. این زنان دلیر، با صبر، استقامت و ایمان راسخ، بار سنگین دوری، نگرانی و مسئولیت‌های خانوادگی را در شرایط دشوار جنگی بر دوش کشیدند و با ایجاد آرامش روحی، تقویت انگیزه‌های اعتقادی و حفظ انسجام خانواده، پشتوانه‌ای مطمئن برای حضور مؤثر رزمندگان در میدان‌های نبرد فراهم ساختند.

انتهای پیام/