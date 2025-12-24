نشست فراکسیون زنان مجلس با فرماندهان ارشد ارتش

به گزارش ایلنا، اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل و فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کردند.

اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در این دیدار، ضمن تقدیر از عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله همه‌جانبه با دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به تجلیل از نقش همسران و مادران کارکنان و رزمندگان ارتش پرداخته و «امنیت» را لازمه دست‌یابی به «توسعه پایدار و همه‌جانبه» توصیف کردند.

زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در این نشست با بیان اینکه تعداد بانوان نماینده در مجلس محدود است اما از تأثیرگذاری بالایی برخوردارند، گفت: ما از مدافعان ارتش هستیم و از زحمات، فداکاری‌ها و جان‌نثاری‌های شما صمیمانه قدردانی کرده و خدا قوت عرض می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه خط مقدم امروز کشور، امنیت است، تصریح کرد: اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس از هیچ تلاشی برای حمایت از ارتش جمهوری اسلامی ایران فروگذار نخواهند کرد و ما به‌عنوان نمایندگان زن مجلس، هم از منظر مسئولیت نمایندگی و هم با نگاه و حس مادرانه، در کنار نیروهای مسلح و ارتش ایستاده‌ایم.

زینب قیصری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: الحمدلله یکی از برکات این جنگ، تبیین اهمیت تقویت بنیه و قدرت نظامی برای عموم مردم جامعه بود و امیدواریم آثار و نتایج این نگاه و درک عمومی را در آینده به‌طور ملموس مشاهده کنیم.

سارا فلاحی نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون زنان مجلس نیز در ادامه این نشست، با بیان اینکه امیدواریم خون شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پایمال نشود تاکید کرد که باید به‌درستی از حقوق نیروهای مسلح صیانت و دفاع کرد.

وی تاکید کرد که امنیت زیرساخت توسعه است و از هیچ تلاشی برای حمایت از ارتش فروگذار نخواهیم کرد.

بر اساس این گزارش؛ الهام آزاد، نماینده مردم خور و بیابانک و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ما شیرزنانه از حقوق شما دفاع خواهیم کرد، گفت: تقویت بنیه دفاعی، مهم‌ترین زیرساخت توسعه کشور است و توجه به این موضوع یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به شرایط شهرستان خور و بیابانک، گفت: این منطقه از محروم‌ترین شهرستان‌های کشور است و شاخص‌های توسعه آن طی سه دهه گذشته تغییری نکرده است؛ مجوز استقرار اورژانس هوایی اخذ شده و زیرساخت‌های لازم نیز فراهم است و تنها اجرای آن منوط به دستور شماست؛ امیدواریم این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود.

در ادامه این نشست، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه و عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلی استقامت و پایداری بود و فداکاری‌های نیروهای مسلح موجب دلگرمی و آرامش مردم شد، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی ما حمایت از ارتش است و ۱۴ بانوی نماینده مجلس از نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران حمایت خواهند کرد.

ضرورت اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای

نماینده مردم مبارکه با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در مناطق کمتر برخوردار افزود: در بسیاری از مناطق، اجرای طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای مورد نیاز است و ما از برنامه‌ها و طرح‌های ارتش برای بهره‌مندی خانواده‌های کارکنان از امکانات رفاهی دولت حمایت می‌کنیم.

تدبیر رهبر انقلاب و فرماندهی ایشان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بی‌نظیر بود

در ادامه این نشست، زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، با تشکر از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای ارتش گفت: دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به خیال خام خود قصد داشت کشور را با بحران مواجه کند، اما آمادگی کامل ارتش و نیروهای مسلح این امکان را به او نداد؛ این جنگ به‌طور ناگهانی و در حین مذاکرات رخ داد، اما تدبیر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی ایشان بی‌نظیر بود و به همه جهانیان نشان داده شد که قدرت ایران، حمایت مردم و وحدت و انسجام ملت، پشتوانه‌ای مستحکم برای کشور است.

نماینده مردم تهران تأکید کرد: ما تمامی تلاش خود را برای پشتیبانی کامل از ارتش به کار خواهیم گرفت.

فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست، با یادآوری اینکه به نمایندگی از مردم برای قدردانی از تلاش‌های نیروهای ارتش و خانواده‌های آنان در این نشست حاضر شده ایم، گفت: ملت ایران مدیون زحمات و فداکاری‌های شما هستند و ضروری است ارتش در تمامی زمینه‌ها تقویت و قیمت کالاهای فروشگاه اتکا کنترل شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت حوزه سلامت خانواده‌های کارکنان و خود نیروهای ارتش تأکید کرد و خواستار ارائه برنامه جدید برای استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی شد.

این نماینده مجلس یادآور شد: تجهیزات رصد و پایش، پدافند و توجه به مسکن نیروهای مسلح از دیگر موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت اجرای مصوبه حمایت از خانواده های دارای سه فرزند

محمدبیگی همچنین خواستار حمایت ویژه از خانواده‌های دارای سه فرزند شد و تأکید کرد که بر اساس قانون جمعیت، حمایت لازم و مورد نیاز از این خانواده‌ها باید انجام شود.

در ادامه این نشست، بهشید برخوردار، نماینده مردم زرتشتیان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با تشکر از زحمات، تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای ارتش در حفاظت از مردم و کشور، تأکید کرد: ما از هیچ تلاشی برای حمایت از ارتش در جریان فروگذار نخواهیم کرد.

درخواست برگزاری بزرگداشت برای شهدای تخریب در بروجرد

فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست، درخواست برگزاری بزرگداشت برای شهدای تخریب در بروجرد را مطرح کرد و گفت: ضروری است درمانگاه تخصصی برای خانواده‌های کارکنان ارتش تأسیس شود، زیرا چنین مرکزی در حال حاضر وجود ندارد و نیازمند توجه ویژه است و در پاسخ، سرلشکر امیر حاتمی قول اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد و راه‌اندازی این درمانگاه را داد.

مقصودی با تأکید بر جایگاه ارتش افزود: نیروهای مسلح همواره مورد اعتماد مردم بوده و هستند.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در این دیدار، گفت: بسیاری از همسران و فرزندان دختر کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه های فرهنگی، قرآنی، علمی، سیاسی و... جزو چهره‌های درخشان میهن عزیزمان هستند

وی با بیان اینکه براساس فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) بیش از نیمی از ثواب کار کارکنان نیروهای مسلح سهم همسران آن‌ها است، گفت: بخش بزرگی از موفقیت‌های ارتش نتیجه همکاری، از خودگذشتگی، تلاش و ایثار همسران کارکنان است. امیدوارم حضور بانوان عزیز فراکسیون زنان و خانواده مجلس منشا آثار و برکات بیش از پیش برای همسران و خانواده‌های کارکنان باشد.

