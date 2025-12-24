به گزارش ایلنا،مجتبی یوسفی با اشاره به نشست امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: روز گذشته انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برگزار شد در جلسه امروز هم درباره روند بررسی لایحه بودجه در تلفیق مباحثی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه بودجه صرفا یک سند حسابرسی نیست و به نوعی یک سند حکمرانی است، افزود: آثار بودجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت در زندگی مردم، تولیدکنندگان و اقشار مختلف جامعه اثرگذار خواهد بود بنابراین باید لایحه دقیق بررسی شود.

یوسفی در پایان گفت: در نشست امروز بخش مهم آیین‌نامه‌ کمیسیون تلفیق برای نحوه بررسی لایحه مشخص شد و مقرر شد مابقی مباحث در جلسه بعدی کمیسیون تلفیق (شنبه ۶ دی) مورد بررسی قرار بگیرد.

انتهای پیام/