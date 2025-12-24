معتمدیان:
ارتقای شرایط ایمنی شهر در سناریوهای احتمالی در دستور کار دارد
استاندار تهران با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر و برخی دغدغههای شهروندان در زمینه پناهگاهها و شرایط اضطراری اظهار کرد: بخشی از ظرفیتهای موجود، از جمله مترو، میتواند در شرایط خاص مورد استفاده قرار گیرد که البته مستلزم رعایت الزاماتی است. در این زمینه جلسات متعددی در شورای پدافند غیرعامل برگزار و الزامات لازم ابلاغ شده است. همچنین شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران نیز برنامههایی را برای افزایش آمادگی و ارتقای شرایط ایمنی شهر در سناریوهای احتمالی در دستور کار دارند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره توسعه راه آهنی تهران گفت: در حال حاضر چهار مسیر اصلی راهآهن در استان تهران شامل محور تهران - گرمسار، تهران - قم، تهران - پرند و تهران -هشتگرد فعال است که شهرهایی همچون قرچک و ورامین در مسیر تهران–گرمسار قرار دارند.
استاندار تهران افزود: در برخی از این محورها، چهارخطه شدن مسیرها ضروری است که از سالهای گذشته پروژههای مربوطه آغاز شده و هماکنون در حال اجراست؛ بهطوریکه محور تهران - گرمسار به پیشرفت ۷۴ درصدی رسیده و پروژه محور اسلامشهر نیز حدود ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با تأکید بر پیگیری مستمر این پروژهها، خاطرنشان کرد: جلسات هفتگی منظم برای بررسی روند اجرا برگزار میشود و امیدواریم با تأمین بهموقع اعتبارات و استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها از جمله شهرداریها، شاهد تسریع در اجرای پروژهها باشیم.در همین راستا، هفته گذشته جلساتی با شهرداران ۱۶ شهر واقع در مسیر عبور قطارهای حومهای برگزار شد. همچنین با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۹ در خصوص تشکیل شرکت حملونقل ریلی حومهای، این موضوع در دوره جدید با جدیت پیگیری شد و طی یک تا دو هفته گذشته، ابلاغ مربوطه از سوی سازمان امور استخدامی کشور به شرکت راهآهن انجام گرفت.
معتمدیان بیان کرد: با ایجاد این شرکت و با مشارکت دولت و بخش خصوصی، راهبری و توسعه قطارهای حومهای در استان تهران که پیش از این مغفول مانده بود، بهصورت منسجم دنبال خواهد شد.
استاندار تهران چشمانداز این برنامه را جابجایی سالانه حدود ۱۶۰ میلیون مسافر اعلام کرد و گفت: برنامهریزیها در سه بازه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت انجام شده و تلاش ما این است که بخش عمده اهداف تعیینشده، پیش از پایان دوره دولت محقق شود.
استاندار تهران یادآور شد: در ماههای گذشته اقدامات لازم برای ایجاد آمادگی در شرایط خاص انجام شده و این روند با همکاری دستگاههای مسئول ادامه خواهد داشت.
استاندار تهران با اشاره به کمبود ناوگان حملونقل عمومی در پایتخت گفت: در حال حاضر تهران با کسری قابل توجهی در حوزه ناوگان حمل ونقل عمومی روبروست که جبران آن بر اساس یک برنامه جامع در دستور کار قرار دارد.
معتمدیان اضافه کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ هزار دستگاه به ناوگان حملونقل عمومی شهر تهران افزوده شده است، اما با توجه به نیاز واقعی شهر، همچنان با کمبودی در حدود سه هزار و ۲۰۰ دستگاه مواجه هستیم که نشاندهنده کسری قابل توجه در این حوزه است.
وی افزود: امروز نیز در جلسه دولت، معاون عمرانی وزیر کشور گزارشی از اقدامات دولت چهاردهم در زمینه حمایت از توسعه حملونقل عمومی ارائه داد که شامل کمک به خرید واگنهای مترو، تأمین اتوبوس و همچنین توسعه زیرساختهای مرتبط با نوسازی و خرید تاکسیها بود؛ گزارشی که نشاندهنده توجه جدی دولت به این حوزه است.
استاندار تهران با تأکید بر اینکه تهران بهطور طبیعی یکی از اولویتهای اصلی در این برنامههاست، تصریح کرد: حمایت از توسعه ناوگان حملونقل عمومی پایتخت بهطور جدی در دستور کار ما قرار دارد و تلاش میکنیم از ظرفیتهای وزارت کشور برای پاسخگویی به نیازهای موجود استفاده کنیم.
معتمدیان خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که با همافزایی میان دولت و شهرداری تهران و فراهمسازی زمینه مشارکت بخش خصوصی، میتوان روند جبران کمبود ناوگان را با سرعت بیشتری دنبال کرد و انشاءالله در این مسیر به نتایج مطلوبتری دست یافت.