بیانیه نمایندگان در محکومیت اقدامات آمریکا در منطقه کارائیب

به گزارش ایلنا، مجتبی بخشی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص ماجراجویی های اخیر آمریکا در منطقه کاراییب را به شرح زیر قرائت کرد.

اقدامات رژیم آمریکا علیه ونزوئلا از جمله توقیف و تعقیب نفت کش ها و تشدید حضور و فعالیت های نظامی در منطقه کاراییب را به طور قاطع محکوم می کنیم و ضمن اعلام حمایت از دولت و ملت ونزوئلا بر حقوق مسلم این کشور در دفاع از حاکمیت و منافع مشروع خود تاکید می کنیم.

توقیف یا ممانعت از تردد کشتی های تجاری در آب های آزاد بدون مجوزهای نهادهای صلاحیت دار بین المللی مصداق راهزنی دریایی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل دریاها اصل آزادی کشتیرانی و قواعد شناخته شده حاکم بر تجارت مشروع بین المللی است، از سوی دیگر تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه کاراییب و انجام عملیات های دریایی در نزدیکی مرزهای ونزوئلا به افزایش تنش ها و بی ثباتی امنیتی در منطقه دامن زده و به اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها در تعارض آشکار قرار دارد.

تجربه عمر کوتاه رژیم جنایتکار ایالت متحده نشان می دهد هرجا این رژیم پا گذاشته و یا دخالت کرده نتیجه ای جز نا امنی، ویرانی، قتل عام و نسل کشی در پی نداشته است و تداوم اینگونه اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز از سوی ایالات متحده آمریکا مسئولیت مستقیم هرگونه تنش و بی ثباتی منطقه ای و پیامدهای ناخواسته منطقه ای را متوجه این رژیم می کند.

مجلس شورای اسلامی با ملت مستقل و دولت ضد استکباری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر رفع هرگونه تحریم و فشار علیه دولت ضد صهیونیستی ونزوئلا تاکید می کند.

انتهای پیام/