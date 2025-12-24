خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بخشی پور قرائت کرد:

بیانیه نمایندگان در محکومیت اقدامات آمریکا در منطقه کارائیب

بیانیه نمایندگان در محکومیت اقدامات آمریکا در منطقه کارائیب
کد خبر : 1732500
لینک کوتاه کپی شد.

۱۵۰ نفر از نمایندگان در بیانیه ای اقدامات آمریکا در منطقه کارائیب علیه دولت ونزوئلا و کشتی های تجاری این کشور را محکوم کردند.

به گزارش ایلنا، مجتبی بخشی پور در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص ماجراجویی های اخیر آمریکا در منطقه کاراییب را به شرح زیر قرائت کرد.

اقدامات رژیم آمریکا علیه ونزوئلا از جمله توقیف و تعقیب نفت کش ها و تشدید حضور و فعالیت های نظامی در منطقه کاراییب را به طور قاطع محکوم می کنیم و ضمن اعلام حمایت از دولت و ملت ونزوئلا بر حقوق مسلم این کشور در دفاع از حاکمیت و منافع مشروع خود تاکید می کنیم.

توقیف یا ممانعت از تردد کشتی های تجاری در آب های آزاد بدون مجوزهای نهادهای صلاحیت دار بین المللی مصداق راهزنی دریایی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل دریاها اصل آزادی کشتیرانی و قواعد شناخته شده حاکم بر تجارت مشروع بین المللی است، از سوی دیگر تشدید حضور نظامی آمریکا در منطقه کاراییب و انجام عملیات های دریایی در نزدیکی مرزهای ونزوئلا به افزایش تنش ها و بی ثباتی امنیتی در منطقه دامن زده و به اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت ها در تعارض آشکار قرار دارد.

تجربه عمر کوتاه رژیم جنایتکار ایالت متحده نشان می دهد هرجا این رژیم پا گذاشته و یا دخالت کرده نتیجه ای جز نا امنی، ویرانی، قتل عام و نسل کشی در پی نداشته است و تداوم اینگونه اقدامات غیرقانونی و تحریک آمیز از سوی ایالات متحده آمریکا مسئولیت مستقیم هرگونه تنش و بی ثباتی منطقه ای و پیامدهای ناخواسته منطقه ای را متوجه این رژیم می کند.

مجلس شورای اسلامی با ملت مستقل و دولت ضد استکباری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر رفع هرگونه تحریم و فشار علیه دولت ضد صهیونیستی ونزوئلا تاکید می کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا