نوبت مسئولین است که در شرایط جنگی تصمیمات درست بگیرند

به گزارش ایلنا، حسین امامی راد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به رشادت مردم، نیروهای امنیتی و نظامی و هدایت های داهیانه رهبری نظام در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه وادار به عقب نشینی و پذیرش شکست شدند و حالا نوبت مسئولین است که در شرایط جنگی تصمیمات درست اتخاذ نمایند.

وی افزود: مجلس در ایام بررسی و تدوین لایحه بودجه لازم است در مسیر ساماندهی بودجه دفاعی و امنیتی، توجه به معیشت نیروهای نظامی، توجه به بودجه پژوهشی برای رسیدن به قطب علمی اقدام کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: اعمال فوق العاده خاص کارکنان و توجه به معوقات فرهنگیان و بازنشستگان ۱۴۰۱ و تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی، نهضتی، آموزشیاران باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

