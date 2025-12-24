سپهوند در تذکر شفاهی:
آقای پزشکیان، شما استاندار به لرستان فرستادهاید یا دیکتاتور؟
نماینده مردم خرم آباد خطاب به رئیسجمهور با انتقاد از برخورد قضایی با خبرنگاران در استان لرستان، تأکید کرد رسانهها رکن توسعه، عامل شفافیت و کاهش فساد در حاکمیت هستند و برخورد با خبرنگاران در تضاد آشکار با مواضع اعلامی دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، رضا سپهوند در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیسجمهور گفت: رسانهها رکن توسعه، عامل شفافیت و کاهش فساد در حاکمیتاند و باید اجازه داد رسانهها بیپروا و رشید عمل کنند.
وی افزود: برخلاف اعلام موضع دولت مبنی بر عدم برخورد و شکایت از خبرنگاران، در استان لرستان وضعیت دیگری حاکم است و از سوی استاندار، از دو خبرنگار جوان شکایت شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه برای هر یک از این خبرنگاران حکم یک سال حبس و یک سال تبعید صادر شده است، تصریح کرد این افراد به دورترین نقطه، یعنی استان یزد، تبعید شدهاند.
سپهوند خطاب به رئیسجمهور یادآور شد: آقای پزشکیان، شما استاندار به لرستان فرستادهاید یا دیکتاتور؟ هر کسی که این استاندار را نقد میکند، با شکایت مواجه میشود و تاکنون بیش از ۱۰ نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه با چنین برخوردهایی روبهرو شدهاند.
وی با اشاره به سابقه تاریخی تبعید در کشور گفت: لرها فقط در دوره خفقان رضاخانی تبعید شدند و هنوز سراغ نداریم که در جمهوری اسلامی خبرنگاری تبعید شده باشد.
نماینده مجلس با طرح این پرسش که چرا تبعید به یزد انجام شده است، گفت: چرا به جایی که انقلابیون پیش از انقلاب در دوره پهلوی به آن تبعید میشدند؟ این چه نوع برخوردی با خبرنگاران و اصحاب رسانه است؟