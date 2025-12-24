خبرگزاری کار ایران
سپهوند در تذکر شفاهی:

آقای پزشکیان، شما استاندار به لرستان فرستاده‌اید یا دیکتاتور؟

کد خبر : 1732477
نماینده مردم خرم آباد خطاب به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخورد قضایی با خبرنگاران در استان لرستان، تأکید کرد رسانه‌ها رکن توسعه، عامل شفافیت و کاهش فساد در حاکمیت هستند و برخورد با خبرنگاران در تضاد آشکار با مواضع اعلامی دولت قرار دارد.

به گزارش ایلنا،‌ رضا سپهوند در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس‌جمهور گفت: رسانه‌ها رکن توسعه، عامل شفافیت و کاهش فساد در حاکمیت‌اند و باید اجازه داد رسانه‌ها بی‌پروا و رشید عمل کنند.

وی افزود: برخلاف اعلام موضع دولت مبنی بر عدم برخورد و شکایت از خبرنگاران، در استان لرستان وضعیت دیگری حاکم است و از سوی استاندار، از دو خبرنگار جوان شکایت شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای هر یک از این خبرنگاران حکم یک سال حبس و یک سال تبعید صادر شده است، تصریح کرد این افراد به دورترین نقطه، یعنی استان یزد، تبعید شده‌اند.

سپهوند خطاب به رئیس‌جمهور یادآور شد: آقای پزشکیان، شما استاندار به لرستان فرستاده‌اید یا دیکتاتور؟ هر کسی که این استاندار را نقد می‌کند، با شکایت مواجه می‌شود و تاکنون بیش از ۱۰ نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه با چنین برخوردهایی روبه‌رو شده‌اند.

وی با اشاره به سابقه تاریخی تبعید در کشور گفت: لرها فقط در دوره خفقان رضاخانی تبعید شدند و هنوز سراغ نداریم که در جمهوری اسلامی خبرنگاری تبعید شده باشد.

نماینده مجلس با طرح این پرسش که چرا تبعید به یزد انجام شده است، گفت: چرا به جایی که انقلابیون پیش از انقلاب در دوره پهلوی به آن تبعید می‌شدند؟ این چه نوع برخوردی با خبرنگاران و اصحاب رسانه است؟

انتهای پیام/
