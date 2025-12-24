به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی در پایان جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: عشق به ایران، عشق به تمامیت ارضی کشور و علاقه به نظام و رهبری باید در حفظ وحدت و انسجام داخلی متجلی شود، چراکه اختلافات و دو دستگی‌ها چراغ سبز به دشمنان است. انسجام داخلی شمشیر بُرنده‌ای است که دشمن را از فکر حمله به کشور باز می‌دارد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: از تمام گروه‌ها و جریانات سیاسی درخواست می‌کنم که در این شرایط خطیر و حساس کشور، دست به دست هم دهیم و در کنار یکدیگر برای حفظ وحدت و انسجام تلاش کنیم، حتی اگر لازم باشد از حقوق سیاسی، حزبی و حتی مسئولیت خود بگذریم. از همین امروز دعوت می‌کنم که همگان در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن‌ماه حضور پررنگی داشته باشند و تجلی محکمی از انسجام و وحدت ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.

وی در خصوص رفع فیلترینگ، گفت: این خبر خوب همچنان به قوت خود باقی است، هرچند زمان دقیق آن مشخص نیست.

حضرتی درباره رفع فیلتر تلگرام که این روزها اخبار آن در فضای مجازی مطرح شده، عنوان کرد: نمی‌توانم رفع فیلتر تلگرام را تایید کنم و در این خصوص باید از ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، سوال شود.

