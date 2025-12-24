به گزارش ایلنا، ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس قوه قضائیه به استناد تبصره ۶ بند هـ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: بر این اساس کلیه صادرکنندگان کالا موظف به بازگشت ارز به داخل کشور هستند. معاون ارزی بانک مرکزی ۲۷ آذر ماه سال جاری، اعلام کرد ۱۵ میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته است و تنها ۱۵ نفر با ۹۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف، ۶ میلیارد دلار را بازگشت نداده اند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رئیس قوه قضائیه می خواهم که با مفسدان اقتصادی که سفره های مردم را به گروگان گرفته و زالوصفتانی که خون مردم را می مکند و بازار ارز را متلاطم کرده اند برخورد شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان اضافه کرد: ۶۰۰ میلیون دلار صرفا در سال ۱۴۰۴، ارز ترجیحی برای برنج وارداتی دادیم در حالی که در بازار مشاهده نمی شود. آنها همه برنج را احتکار کرده اند چون دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرده است لذا می خواهند ماه آینده آن را با کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش برسانند.

انتهای پیام/