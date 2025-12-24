خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجفی اسپیلی در تذکر شفاهی:

۱۵ صادرکننده با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف، ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند

۱۵ صادرکننده با ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف، ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند
کد خبر : 1732467
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه گفت: معاون ارزی بانک مرکزی ۲۷ آذر ماه سال جاری، اعلام کرد ۱۵ میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته است و تنها ۱۵ نفر با ۹۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف، ۶ میلیارد دلار را بازگشت نداده اند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس قوه قضائیه به استناد تبصره ۶ بند هـ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: بر این اساس کلیه صادرکنندگان کالا موظف به بازگشت ارز به داخل کشور هستند. معاون ارزی بانک مرکزی ۲۷ آذر ماه سال جاری، اعلام کرد ۱۵ میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته است و تنها ۱۵ نفر با ۹۰۰ کارت بازرگانی یک بار مصرف، ۶ میلیارد دلار را بازگشت نداده اند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از رئیس قوه قضائیه می خواهم که با مفسدان اقتصادی که سفره های مردم را به گروگان گرفته و زالوصفتانی که خون مردم را می مکند و بازار ارز را متلاطم کرده اند برخورد شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان اضافه کرد: ۶۰۰ میلیون دلار صرفا در سال ۱۴۰۴، ارز ترجیحی برای برنج وارداتی دادیم در حالی که در بازار مشاهده نمی شود. آنها همه برنج را احتکار کرده اند چون دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف کرده است لذا می خواهند ماه آینده آن را با کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به فروش برسانند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا