محمدی در تذکر شفاهی:
تیم اقتصادی دولت تسلط کافی برای مهار تورم را ندارد
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت تسلط کافی برای مهار تورم را ندارد.
به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: ورود گسترده کودهای تقلبی به انبارها و کمبود کود و سوخت کشاورزان جای تذکر به وزرای مربوطه را دارد.
وی افزود: دولت لایحه بودجه میدهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش یابد دولت دست میبرد به جیب مردمی که دیگر در آن پول نیست یعنی تیم اقتصادی دولت برنامهای برای مهار گرانی و تورم ندارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: برگشت ارزهای ناشی از صادرات عدهای چرا اتفاق نمیافتد، ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری چرا درست و به موقع پرداخت نمیشود؟ تیم اقتصادی تسلط کافی به موضوعات اقتصادی مثل فروش نفت و حوزه مهار تورم ندارد. سود تسهیلات مسکن ملی چرا افزایش پیدا کرده و عدهای به اسم دور زدن تحریمها مردم و ملت را دارند دور میزنند.