درخواست شکراللهی برای اعزام فوری کارگروه برآورد خسارت بارندگی اخیر جنوب کرمان

به گزارش ایلنا، منصور شکراللهی، نماینده مردم کهنوج و منوجان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی نشست علنی امروز مجلس ضمن قدردانی از مدیریت مجلس در برگزاری جلسه بررسی وضعیت ارز و معیشت مردم، با اشاره به بارندگی‌های اخیر در جنوب استان کرمان، خواستار رسیدگی فوری به خسارات وارده به بخش کشاورزی، زیرساخت‌های روستایی و منازل مسکونی شد و همزمان نسبت به تداوم کاهش قدرت خرید و فرسایش اعتماد اجتماعی هشدار داد.

نماینده مردم کهنوج و منوجان با تقدیر از رئیس مجلس شورای اسلامی به‌دلیل برگزاری جلسه روز گذشته با حضور رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی در حوزه ارز و معیشت، این نشست را گامی مثبت و دارای ظرفیت خروجی مؤثر برای مردم ارزیابی کرد.

شکراللهی با اشاره به بارندگی‌های اخیر در جنوب کرمان، این نزولات آسمانی را نعمتی الهی دانست که در عین حال خسارات قابل توجهی به مزارع کشاورزی، منازل مسکونی مردم، جاده‌های روستایی و پمپ‌های کشاورزی وارد کرده است.

وی اعلام کرد که در دیدار روز گذشته خود با رئیس‌جمهور، گزارشی مکتوب از خسارات وارده ارائه کرده و خواستار اعزام کارگروهی تخصصی برای برآورد دقیق خسارت‌ها شده است.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به تعیین حد سود گلخانه‌های کشاورزی و وضعیت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی در فصل سرما ابراز نگرانی کرد و از وزرای جهاد کشاورزی و نفت خواست تدابیر حمایتی لازم را برای کاهش فشار بر کشاورزان مناطق جنوبی اتخاذ کنند.

شکراللهی در بخش دیگری از تذکر خود با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، تأکید کرد که این وضعیت صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی اعتماد، امید و توان اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. وی هشدار داد که تعمیق شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها، جامعه را دچار فرسودگی خاموش می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، مدیریت شرایط موجود نه با انکار امکان‌پذیر است و نه با شعار، بلکه نیازمند چیدمان درست اولویت‌ها و ارتقای تصمیم‌گیری‌ها از سطح واکنش‌های مقطعی به سیاست‌گذاری‌های پایدار است.

وی نخستین گام در این مسیر را پذیرش صادقانه کاهش قدرت خرید به عنوان یک بحران واقعی معیشتی دانست.

شکراللهی با تأکید بر ضرورت مهار تورم، کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت را از مهم‌ترین اقدامات اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد تا زمانی که دولت خود عامل اصلی کسری بودجه و خلق پول غیرمولد باشد، هرگونه حمایت معیشتی در نهایت در چرخه تورم بی‌اثر خواهد شد. وی اصلاح ساختار هزینه‌ها، کاهش مخارج غیرضروری، شفاف‌سازی پرداخت‌ها و بستن منافذ رانت را نه یک شعار، بلکه ضرورتی فوری عنوان کرد که نیازمند همکاری جدی دولت و مجلس است.

این نماینده مجلس همچنین از حضور میدانی استاندار کرمان در جریان بارندگی‌های سیل‌آسا و همراهی با مردم، بازدید از مناطق آسیب‌دیده و پیگیری برآورد خسارت‌ها در سطح شهرستان‌های جنوبی قدردانی کرد.

شکراللهی در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به مدارس در پی بارندگی‌های اخیر، خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به وضعیت فرهنگیان و زیرساخت‌های آموزشی جنوب استان شد و تأکید کرد که ۶ شهرستان جنوبی کرمان در لایحه بودجه نیازمند نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات متناسب با شرایط خاص خود هستند تا زمینه بهبود وضعیت این مناطق فراهم شود.

حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: سیل جنوب کرمان خسارات زیادی به کشاورزان وارد آورد که دولت و کمیسیون کشاورزی باید این موضوع را بررسی کرده تا راهی را برای کمک‌های اعتباری به این منطقه لحاظ شود.

