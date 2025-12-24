خبرگزاری کار ایران
موسوی در تذکر شفاهی:

بودجه باید با وضعیت تورمی بازار برابری کند در غیر این صورت مجلس اصلاحات اساسی انجام خواهد داد

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس گفت: بودجه امسال باید معیشت محور ، عدالت محور و اقتصاد محور باشد و بتواند تورم را مهار کند این بودجه باید با وضعیت تورمی بازار برابری کند و قدرت خرید مردم را بالا ببرد از همه مهمتر بودجه باید با شرایط حقوقی کارمندان، نیروهای مسلح، پاسداران اقتدار و قشر حقوق بگیر جامعه منطبق باشد در غیر این صورت مجلس اصلاحات اساسی در بودجه را برای کاهش تورم و بهبود معیشت مردم و بهبود قشر حقوق بگیر جامعه و مستمری بگیران کمیته امداد بهزیستی و پرداخت هزینه‌های رتبه‌بندی فرهنگیان عزیز بازنشستگان عزیز و نیروهای شرکتی انجام خواهد داد.

به گزارش ایلنا، سید جمال موسوی در نشست علنی امروز ۳ دی ماه در تذکر شفاهی گفت: معیشت مردم امروز از دغدغه‌های اصلی نمایندگان است از دولت می‌خواهم به عنوان اساسی‌ترین اولویت برای کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه و روستاییان عزیز، تامین نهادهای دامی، افزایش مبلغ کالا برگ‌ها و یارانه‌ها اقدامات مؤثر و فوری انجام دهد.

وی افزود: بودجه امسال باید معیشت محور ، عدالت محور و اقتصاد محور باشد و بتواند تورم را مهار کند این بودجه باید با وضعیت تورمی بازار برابری کند و قدرت خرید مردم را بالا ببرد از همه مهمتر بودجه باید با شرایط حقوقی کارمندان، نیروهای مسلح، پاسداران اقتدار و قشر حقوق بگیر جامعه منطبق باشد در غیر این صورت مجلس اصلاحات اساسی در بودجه را برای کاهش تورم و بهبود معیشت مردم و بهبود قشر حقوق بگیر جامعه و مستمری بگیران کمیته امداد بهزیستی و پرداخت هزینه‌های رتبه‌بندی فرهنگیان عزیز بازنشستگان عزیز و نیروهای شرکتی انجام خواهد داد.

نماینده مردم ماهنشان در مجلس بیان کرد: نسخه قابل قبول در بودجه امسال کاهش قیمت‌ها، مهار تورم، افزایش قدرت خرید مردم با اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضروری دولت و مهار نقدینگی و مهار افزایش قیمت ارز و طلا خواهد بود در غیر این صورت مجلس اصلاحات اساسی و ساختاری در بودجه امسال را انجام خواهد داد.

 

