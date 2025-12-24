به گزارش ایلنا، سالار مرادی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در تذکری خطاب به رئیس جمهور، دولت، کابینه و معاونان، گفت: مردم صبور و نجیب کشور عزیزمان با گرانی و تورم در حوزه کالاهای اساسی، مسکن و معیشت دست و پنجه نرم می کنند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره مردم گفت: مقصر اصلی وضعیت فعلی کشور کیست؟ تا کنون فکر کرده اید که نیازمند ارزیابی عملکرد داخلی دولت در سطح کشور و استان‌ها هستید. آیا فکر کرده اید که نیازمند اصلاح ساختار و بازنگری هستیم؟

وی افزود: مجلس و نمایندگان تمام تلاش خود را می کنند اما اختیاری در حوزه اجرا نداریم. کار ما قانونگذاری و نظارت است لذا انتظار داریم دولت پیش از ورود مجلس، عملکرد یکساله خود را ارزیابی کند. آقای رئیس جمهور اخلاق مدار و شریف است اما جایی که منافع ملی و عمومی تعارض پیدا می کند، سکوت جایز نیست.

مرادی در ادامه تصریح کرد: مشکل ما منابع نیست چرا که به اندازه کافی داریم. مشکل ما مدیریت است و نیازمند اصلاح ساختارها هستیم. از رئیس مجلس می خواهیم بُعد نظارتی مجلس را بیش از بُعد قانونگذاری پررنگ ببینند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه روز گذشته بودجه ۱۴۰۵ به مجلس تقدیم شد و امیدواریم استان های کم برخوردار بیشتر مورد توجه باشند، عنوان کرد: مشکل آب، راه، جاده و آموزش و بهداشت در کشور داریم و بازنشستگان نیازمند توجه هستند لذا امیدواریم اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی احکام بودجه ۱۴۰۵، به این مطالبات و مطالبات فرهنگیان به ویژه ۱۴۰۱ توجه کنند. همچنین کادر درمان و نیروهای شرکتی مورد تبعیض واقع شده اند که باید در شرایطی که برخی از وابستگان به دولت یا ارکان دیگر حقوق های چند صد میلیونی می گیرند، آنها نیز بتوانند گذران زندگی کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: دامداران درباره نهاده های دامی مشکل دارند و باید زمستان دام های خود را ارزان بفروشند و فصل بهار با قیمت چند برابر بالاتر تهیه کنند که وزیر جهاد کشاورزی باید توجه کند.

