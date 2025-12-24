قطعی گاز نخواهیم داشت

به گزارش ایلنا، محسن پاکنژاد در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت توسعه بخش جنوبی میدان نفتی آزادگان که با عراق مشترک است، اظهار داشت: توسعه میدان یکپارچه آزادگان با رویکرد جدیدی دنبال می‌شود و عملاً تفکیک آزادگان جنوبی و شمالی کنار گذاشته شده است.

وی افزود: در حال حاضر، این میدان به‌صورت یکپارچه مورد توجه قرار گرفته و سازوکار مشخصی برای توسعه آن تعریف شده است. در همین راستا، قرارداد مربوطه به امضا رسیده و با توجه به سهامداران و ساختار مالکیت شرکت توسعه‌دهنده، در حال طی مراحل بررسی نهایی است.

وزیر نفت ادامه داد: این فرایند با همکاری صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه در دست پیگیری است و ان‌شاءالله در آینده نزدیک نهایی خواهد شد که به دنبال آن، روند توسعه میدان با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

وی خاطر نشان کرد: همکاران ما در هیچ مقطعی در ارتباط با میدان آزادگان متوقف نبوده‌اند. به رغم نهایی نشدن قراردادها، از ظرفیت‌های قانونی موجود از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر استفاده شده و فعالیت‌های توسعه‌ای استمرار داشته است. حفاری چاه‌ها ادامه یافته و تأسیسات سطح‌الارضی نیز توسعه پیدا کرده است.

پاکنژاد ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، هم‌اکنون تولید میدان آزادگان به بیش از ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با نهایی شدن فرایند قراردادی جدید، این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و مطابق زمان‌بندی‌های تعریف‌شده پروژه، دستیابی به ارقام بالاتر تولید در دستور کار خواهد بود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه توسعه سایر میادین مشترک با جدیت ادامه دارد، درباره میدان گازی پارس جنوبی اظهار داشت: فعالیت‌های مرتبط با حفاری‌های درون‌میدانی و عملیات فیلدریگ همچنان در حال انجام است. در کنار آن، پیگیری طرح فشارافزایی میدان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا سازوکار مشخص و پایداری برای تأمین منابع مالی این طرح تعریف و تبیین شود.

پاکنژاد گفت: همزمان، در سایر میادین مشترک از جمله میدان‌های یادآوران و یاران شمالی و جنوبی نیز فرایندهای توسعه‌ای بدون وقفه در حال اجراست و برنامه‌های افزایش برداشت و ارتقای ظرفیت تولید ادامه دارد.

وزیر نفت درباره دادگاه تجدیدنظر انگلیس که در حکمی تازه، ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن ذیل پرونده کرسنت را مصادره کرده است، گفت: فرجام‌خواهی مورد تایید قرار گرفت و مورد تأیید محاکم انگلیس قرار گرفت و به نوعی قرار شد حکم بدوی مورد بازنگری قرار بگیرد و بر این اساس مجددا بررسی می‌شود که ببینیم به چه ترتیب و به چه نتیجه‌ای می‌رسد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه شرایط ما در پارس جنوبی شرایط بسیار خوبی است، گفت: ما تقریبا رسیدیم به پیک یا به عبارتی رکورد تزریق میزان گاز به شبکه سراسری یعنی تقریبا بالاترین عدد طی سال‌های گذشته هستیم. شرایط ما شرایط مناسبی است و از این بابت ان‌شاءالله مشکلی نداریم

پاکنژاد تصریح کرد: ما کماکان داریم گاز را به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم اما بر اساس اولویت‌بندی که شده با توجه به برودت هوا و کاهش دما، مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش مصرف طبیعتا ما باید محدودیتی را اعمال کنیم به سایر بخش‌های مصرف از جمله خود نیروگاه‌ها و صنایع که اولویت‌بندی تعریف شده و آن بخشی که محدودیت اعمال می‌شود به نیروگاه‌ها و طبیعتا با سوخت مایع جبران می‌کنیم که خوشبختانه امسال شرایط‌مان در سوخت مایع شرایط مناسبی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با قطعی گاز به صورت مقطعی مواجه باشیم، گفت: نه ان‌شاءالله.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره وجود ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌ها، تاکید کرد: کشتی باید نفت را حمل کند و از منطقه خلیج فارس که بارگیری انجام می‌شود به سمت مقاصدی می‌رود و طبعاً این مدت هم روی آب خواهد بود. از مقاصد میانی به مقاصد نهایی نیز همین رویه جاری است یا در اقدامات عملیاتی که روی آب انجام می‌شود هم این روند ادامه دارد.

پاک‌نژاد تصریح کرد: اما معنایش این است که نتوانسته‌ایم نفت را بفروشیم. نفت روی آب است و در حال طی عملیات فروش است. از این نظر مشکلی نداریم. طبیعی است که برای تعطیلات پیش‌رو در بخش‌های مختلف چین هم برنامه‌ریزی می‌شود و طبعا ساختار دریافت نفت خام با سازوکار مشخص خود در ایام تعطیل نیز ادامه مسیر می‌دهد.

وی درباره انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی گفت: در جلسات گذشتته دولت به تصویب رسیده است و ان‌شاءالله سازوکاری که برای انتقال سهمیه کارت سوخت به کارت بانکی در قالب آن مکانیزیم سوئیچ که در آئین نامه تعریف شده است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با کمک وزارت نفت دنبال خواهد کرد که ان‌شاءالله در ماه‌های آتی دنبال خواهد کرد.

پاک‌نژاد در پاسخ به پرسشی پیرامون انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد عدم واریز کامل مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به حساب خزانه گفت: دیوان محاسبات به‌عنوان یک دستگاه نظارتی طبیعتاً این حق قانونی را دارد که به این موضوع ورود کند و عملکرد‌های حوزه‌های مختلف را متناسب با ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد، مورد بررسی قرار دهد. همکاران ما نیز در حال بررسی و جمع‌بندی این موضوع هستند تا اگر ایراد یا ابهامی در این فرآیند وجود دارد، تبیین و شفاف‌سازی کنیم و پاسخ لازم را ارائه بدهیم.

وزیر نفت درباره اینکه آیا باز هم افزایش قیمت بنزین داریم، تصریح کرد: در آیین‌نامه مصوب دولت برای موضوع افزایش قیمت سوخت، کارگروهی پیش‌بینی شده است که این کارگروه باید متناسب با شرایط مختلف بررسی‌های لازم را انجام دهد و اگر به جمع‌بندی برسد، ممکن است افزایش قیمت اعمال شود و اگر به جمع‌بندی نرسد، این اقدام انجام نخواهد شد، بنابراین ممکن است در کوتاه‌مدت افزایش قیمت سوخت به طور خاص بنزین رخ ندهد؛ نتیجه نهایی پس از بررسی کارگروه اعلام می‌شود.

پاک‌نژاد در پاسخ به اینکه گفته می‌شود بازار نفت ایران در شرق آسیا ممکن است به‌دلیل اعمال تحریم‌ها علیه روسیه تحت تأثیر قرار بگیرد و همین موضوع بر درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده برای سال آینده ثأثیرگذار بوده است، گفت: بنده در خصوص سازوکار فروش نفت و قیمت آن، هیچ وقت اظهارنظر نمی‌کنم. در این خصوص که روسیه قصد دارد جای ما را در بازار بگیرد از آن دست اطلاعاتی است که اجازه بدهید به آن مراجعه نشود، اما مبانی برآورد قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده بر اساس ترند و روند قیمت‌ها و بررسی‌های کارشناسی بازار بوده و ان‌شاءالله به واقعیت نزدیک خواهد بود. اعداد و ارقام دقیق این پیش‌بینی پس از نهایی‌سازی اعلام می‌شود.

وی در خصوص مؤلفه‌های اثرگذار بر قیمت نفت در بودجه سالانه توضیح داد: فرمول قیمت نفت در بودجه دو بخش و مؤلفه دارد. یک بخش مربوط به شاخص‌های بین‌المللی هستند که تغییرات آن به پویا بودن شرایط بازار برمی‌گردد و در مقطع فعلی نیز بهای جهانی نفت مقداری کاهش یافته است که طبیعتاً خارج از کنترل ما قرار دارد. بخش‌هایی از این تغییرات هم به سازوکار تفاوت حق بیمه (Premium differential) مربوط می‌شود که متناسب با شرایط تنظیم شده است و طبیعتاً فراز و فرود خواهد داشت.

وزیر نفت تأکید کرد: بر اساس آماری که همکاران ما در بخش فروش ارائه دادند، تخفیف‌هایی که در فروش نفت اعمال شده از شهریور پارسال تا مهر امسال، روند کاملاً کاهشی داشته و مقدار تخفیف‌ها کمتر شده است.

